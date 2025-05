Roma, manca sempre meno alla Notte dei Musei: cosa c’è da sapere

Roma torna a illuminarsi di cultura con la quindicesima edizione della Notte dei Musei, in programma sabato 17 maggio. Un appuntamento ormai atteso, che trasforma i luoghi dell’arte in scenari vivi, vibranti, attraversati da spettacoli, concerti e performance pensate per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. Dalle 20 alle 2 del mattino (con ultimo ingresso all’1), i Musei Civici di Roma Capitale apriranno straordinariamente le loro porte, offrendo accesso a collezioni permanenti e mostre temporanee al simbolico costo di 1 euro.

Notte dei Musei, le sedi coinvolte

Un evento che non è solo un’occasione per riscoprire il patrimonio museale romano, ma una vera e propria festa urbana, partecipata da cittadine, cittadini, turisti e turiste, in sintonia con la Nuit Européenne des Musées, che si svolge in contemporanea in tutta Europa.

Circa venti le sedi coinvolte quest’anno, un mosaico eterogeneo che tocca tutte le anime della città: dai Musei Capitolini al Museo dell’Ara Pacis, dai Mercati di Traiano al più intimo Museo Canonica a Villa Borghese, passando per la Galleria d’Arte Moderna, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma in Trastevere, la Villa di Massenzio e molti altri.

In ciascuno di questi luoghi la cultura non sarà solo da osservare ma anche da vivere. Concerti, installazioni, spettacoli teatrali e performance musicali scandiranno la notte, con un ritmo che oscilla tra il contemplativo e il festoso.

Notte dei Musei, lo special guest di edizione

E c’è un nome, in particolare, che segna questa edizione con il segno dell’eccellenza internazionale: ospite speciale della serata sarà Sergio Bernal, stella internazionale della danza ed ex primo ballerino del Ballet Nacional de España. L’artista spagnolo, oggi alla guida della sua compagnia Sergio Bernal Dance Company, sarà protagonista al Museo dell’Ara Pacis con la performance PAX, una serata che intreccia danza e canto, ideata dalla Daniele Cipriani Entertainment, e che si propone come messaggio universale di pace.

Reduce da una tournée di successo, Bernal torna a Roma con una proposta artistica che combina rigore tecnico e forza emotiva, aprendo la serata con una riflessione silenziosa ma potente, tutta affidata al corpo e alla voce.

Accanto all’apertura dei musei civici, la Notte dei Musei coinvolge anche università, accademie, ambasciate e istituti di cultura, italiani e stranieri. In molti casi si tratta di sedi che raramente aprono al pubblico, e che per l’occasione diventano visitabili gratuitamente. Un invito alla scoperta di spazi normalmente riservati, che diventano per una notte parte integrante della vita culturale della città.

Anche altre istituzioni museali, fuori dal circuito civico, prolungheranno l’orario di apertura proponendo eventi, proiezioni e attività speciali, con l’obiettivo di offrire una mappa diffusa dell’intrattenimento culturale notturno, senza barriere né formalismi. Il programma completo dell’iniziativa è disponibile sul sito di Musei in Comune.