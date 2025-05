Roma, il mercato di Val Melaina è ufficialmente patrimonio di Roma Capitale

Dopo più di due decenni di attese e incertezze, lo storico mercato rionale di Val Melaina entra ufficialmente nel patrimonio di Roma Capitale. La Giunta comunale ha approvato l’acquisizione dell’area di oltre 35mila metri quadrati, di proprietà dell’INPS, con un atto che sancisce la restituzione di un bene alla sua comunità.

Mercato Val Melaina, la palla passa all’Assemblea Capitolina

L’operazione, frutto di un accordo bonario tra amministrazione comunale e istituto previdenziale, prevede un corrispettivo di 1.877.444 euro, una cifra sensibilmente più contenuta rispetto agli oltre 3 milioni che sarebbero stati necessari in caso di esproprio forzoso.

Con questa delibera – che ora attende l’approvazione definitiva da parte dell’Assemblea Capitolina – l’area di Val Melaina viene classificata a pieno titolo come bene comune inalienabile. Una definizione che ne protegge l’uso pubblico e impedisce, in futuro, qualsiasi forma di alienazione o riconversione funzionale non coerente con le finalità sociali e urbane per cui è destinata.

Si tratta di uno degli atti amministrativi più significativi degli ultimi anni in tema di patrimonio pubblico romano. Non solo perché riguarda il secondo mercato rionale per volume di attività dopo quello del Trionfale, ma perché riafferma un principio più ampio: gli spazi pubblici non sono beni da gestire, bensì strumenti di cittadinanza attiva.

Assessore Zevi: “Gesto politico”

Il mercato di Val Melaina è da tempo un presidio economico e sociale essenziale per il Municipio III e non solo. Funziona da baricentro per la vita di quartiere, offre lavoro a decine di operatori e garantisce un servizio di prossimità a migliaia di famiglie. La sua piena regolarizzazione giuridica rappresenta un passaggio cruciale per mettere in sicurezza le attività esistenti e per aprire la strada a nuovi investimenti.

Lo ha sottolineato l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi, definendo l’atto “un gesto politico, non solo tecnico”. Nelle sue parole c’è l’idea di una città che ricuce spazi e ne valorizza le funzioni originarie: “Roma ha bisogno di luoghi che funzionino, di spazi ordinati, curati, vivi. Il mercato di Val Melaina rappresenta un modello di convivenza civile, di economia di prossimità e di comunità”.

Mercato Val Melaina, ora la riqualificazione

L’acquisizione del compendio immobiliare apre ora una fase nuova. Il Municipio III, guidato da Paolo Emilio Marchionne, avrà il compito di elaborare un progetto di riqualificazione complessivo, con interventi mirati a migliorare l’accessibilità, la sicurezza, il decoro e i collegamenti con il resto del quartiere.

Non si tratterà solo di manutenzione o rifacimenti puntuali, ma di una vera e propria strategia di valorizzazione urbana che riporti dignità a uno snodo vitale del tessuto municipale. Gli investimenti potranno ora contare su una cornice giuridica stabile, che ne garantisce la sostenibilità nel tempo. Marchionne ha evidenziato come questa operazione sia “la soluzione a un problema che andava avanti da oltre 20 anni”.