Roma, “Sos Rider”: le biblioteche avranno zone ristoro per i fattorini

La prima firmataria è la consigliera del Partito democratico Erica Battaglia, della delibera chiamata “Sos Rider” che punta a dare un supporto ai circa 6.000 fattorini che a Roma consegnano cibo e altri prodotti a domicilio. Si tratta di aree di sosta e ristoro in 16 biblioteche di Roma.

Qui i rider potranno fermarsi per riposare al caldo in inverno o all’ombra in estate, trovare acqua fresca, utilizzare i servizi igienici e usufruire di prese elettriche per ricaricare telefonini e altri dispositivi.

Sos Rider nelle biblioteche, la delibera firmata Pd



L’Assemblea capitolina ha quindi approvato una delibera su proposta della maggioranza. “Abbiamo denominato questi punti ristoro Sos Rider e saranno un luogo dove questi lavoratori, che non hanno luoghi a loro destinati se non quelli all’esterno delle attività commerciali dove li vediamo spesso fare lunghe file, potranno ristorarsi Stiamo lavorando per dotare i punti ristori di rastrelliere per bici, cassette di pronto soccorso e kit di riparazione per le bici. E’ un atto di civiltà, di cui Roma si fa promotrice e che desideriamo proseguire con la stesura di un protocollo di intesa che coinvolga le istituzioni, Roma Capitale, Regione Lazio, Città metropolitana, i sindacati e le parti datoriali. Vogliamo dare un sostegno a persone e lavoratori che svolgono un servizio importante e a cui tutti dobbiamo qualcosa” lo ha dichiarato Erica Battaglia, la presidente della commissione Cultura e Lavoro.

Tuttavia ci chiediamo, non sarebbe auspicabile regolamentare queste professioni che, seppur antiche come quella del fattorino, oggi vedono nuove modalità e velocità nel loro realizzarsi? Non dovrebbero, le grandi società delle consegne a domicilio ad offrire maggiori tutele ai loro lavoratori, garantendole per legge?

Non stiamo forse offrendo delle briciole facendole passare per gustose e abbondanti portate?

Sos rider, ecco i punti ristoro per i fattorini

Di seguito l’elenco delle biblioteche attivate e i municipi di appartenenza.

Casa del Parco (Municipio XIV), Villino Corsini (Municipio XII), Corviale (Municipio XI), Colli Portuensi (Municipio XI), Laurentina (Municipio IX), Sandro Onofri (Municipio X), Raffaello (Municipio VII), Mameli (Municipio V), Rugantino (Municipio VII), Collina Della Pace (Municipio VI), Vaccheria Nardi (Municipio IV), Aldo Fabrizi (Municipio IV), Giovenale (Municipio IV), Flaminia (Municipio II), Villa Leopardi (Municipio II), Tullio De Mauro (Municipio II).

© Riproduzione riservata