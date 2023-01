Redditi dei parlamentari, Soumahoro dichiara 9.150 euro. Tremonti oltre 1 milione

I redditi dei parlamentari, pubblicati per legge ogni anno sul sito dell’istituzione di appartenenza sono a disposizione, a colpire L’Onorevole Soumahoro e L’ex Ministro Giulio Tremonti. Se Soumahoro dichiara 9.150 euro lordi decisamente all’opposto Tremonti con oltre un milione di euro.

Così mentre molti di noi sono alle prese con il calcolo isee per capire se abbiamo diritto a bonus vari, a quali saranno le rette degli asili o delle mense per il 2023 e così via, i parlamentari preparano le loro dichiarazioni dei redditi da mettere a disposizione dei cittadini cosi come previsto dalla Legge.

Consultabili, sul sito della camera dei Deputati (non ancora disponibili i dati del Senato) le dichiarazioni dei redditi dei nostri rappresentanti in Parlamento.

Tra le cifre indicate come reddito dai nostri rappresentanti spicca indubbiamente quella di 9.150 euro lordi dichiarata dall’Onorevole Aboubakar Soumahoro, eletto tra le fila di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana e passato successivamente al Gruppo Misto.

Ma l’onorevole è diventato estremamente popolare perché travolto dalle inchieste su presunte irregolarità della cooperativa Karibù, che vedono accusate la moglie e la suocera. Giova ricordare che l’onorevole non è coinvolto nelle indagini e non è accusato di nulla.

Leggendo la scheda presentata dall’ Onorevole Soumahoro, risulta anche la proprietà, al 50%, di un immobile a Roma.

Se Aboubakar Soumahoro è sotto la soglia dei 10.000 euro l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti rende pubblica una dichiarazione di 1.583.899 euro di imponibile.

Giulio Tremonti

Ma non è il patrimonio più alto, si perché al vertice dei patrimoni dichiarati dai nostri Deputati troviamo una donna. Si chiama Cristina Rossello, in passato avvocato di Berlusconi ed eletta nelle fila di Forza Italia.

L’Onorevole Rossello dichiara oltre 2,1 milioni di euro e parecchie proprietà in giro per l’Europa.

A Sinistra redditi di tutto rispetto anche per Enrico Letta con i suoi 350mila euro, mentre la deputata Maria Elena Boschi, 98mila euro. Molto più in basso il leader del M5s Giuseppe Conte, che dichiara poco meno di 35mila.

La candidata alla segreteria del Pd, Elly Schlein, dichiara 88mila euro di reddito imponibile, a lei non risulta intestata nessuna abitazione.

Il Senato non ha ancora reso disponibili questi dati e manca ancora la dichiarazione del Presidente del Consiglio, l’Onorevole Giorgia Meloni che nella dichiarazione dei redditi disponibile, quella del 2021 che si riferisce al 2020 come periodo di imposta, il reddito complessivo della leader di Fratelli d’Italia è stato di 134.206 euro.

© Riproduzione riservata