Roma, salta la tratta più usata della Metro C: da settembre andare al lavoro sarà un dramma | Devi arrangiarti con i bus

Nel cuore della città ci saranno dei lavori in corso e non mancheranno dei disagi nei prossimi mesi. Ecco a cosa si andrà incontro.

In questo periodo dell’anno Roma è frequentata più del solito per via delle vacanze estive. Molti ne approfittano per andare ad ammirare le sue bellezze culturali degne di tutto rispetto. La tappa più gettonata è sicuramente il Colosseo, dove in passato i gladiatori si sfidavano per sopravvivere.

Ovviamente in tanti preferiscono lasciare l’auto nel garage per evitare il traffico intenso tipico di una città dalle grandi dimensioni come la capitale italiana. Infatti si usano le biciclette, i veicoli del sistema car sharing e le metropolitane. Permettono in poco tempo di raggiungere vari punti della città e all’appello non mancano i bus.

Tuttavia ci sono dei lavori pubblici che causano la sospensione della circolazione di vari mezzi di trasporto. Ciò significa che i disagi sono dietro l’angolo pronti a saltare fuori.

In questo caso si parla dell’estensione della linea più famosa che conduce al centro della città. Questo rappresenterà sicuramente un sollievo per tante persone, però ci vorrà del tempo. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Roma, disagi in vista con i mezzi di trasporto pubblico

Sul sito romatoday.it è stata riportata una notizia che interesserà sicuramente coloro che si spostano da un luogo all’altro della città utilizzando i mezzi di trasporto pubblico. La faccenda riguarda una metropolitana e lo scopo ha la base un’operazione strategica tale da agevolare gli spostamenti sia dei residenti che dei turisti.

Ne ha parlato l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, il quale ha aggiunto che i lavori prevedono delle modifiche che avverranno non solo nei prossimi giorni, bensì settimane. Infatti fino a sabato 24 agosto tutto sarà regolare e non ci sarà neanche una sospensione serale. Ci saranno dei cambiamenti a partire dal 25 per poi terminare fra qualche mese.

Ecco tutte le informazioni utili

In poche parole le ultime corse della metropolitana linea C da San Giovanni al Colosseo partiranno alle 23:30 da domenica a giovedì e il venerdì e il sabato i treni viaggeranno fino all’1:30. Le ultime partenze saranno da Pantano alle 20:30 e da San Giovanni alle 21:00. Dopo questi orari ci saranno dei bus sostitutivi con le navette MC e MC3, rispettivamente da San Giovanni a Pantano e da San Giovanni al Parco di Centocelle.

Dal 1° al 19 settembre ci sarà la limitazione serale con le ultime corse da Pantano alle 20:30 da San Giovanni all’1:00. Non c’è nulla di cui preoccuparsi, dal momento che ci saranno anche in questo caso le bus in alternativa. Sabato 20 e domenica 21 settembre ci sarà un’altra chiusura totale della linea. Questo dimostra che, nonostante i vari disagi, i cittadini non sono mai abbandonati a loro destino.