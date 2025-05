Roma risponde presente alla grande affluenza e ai grandi eventi. Gualtieri: “Capitale dinamica e inclusiva”

Due eventi di portata nazionale, migliaia di persone coinvolte e un’intera città che risponde con maturità e organizzazione. È questo il bilancio del fine settimana appena trascorso a Roma, dove si sono alternate spiritualità e impegno sociale. Oltre 100mila fedeli si sono radunati in piazza San Pietro per assistere al primo Regina Coeli di Papa Leone XIV, mentre 150mila partecipanti hanno invaso le vie del centro per la Race for the Cure, appuntamento simbolo della lotta al tumore al seno.

Domenica impegnativa per Roma: parla il sindaco

Il debutto domenicale del nuovo Papa ha attirato un pubblico numerosissimo. Un evento sentito e partecipato, che ha visto la piazza trasformarsi in un luogo di attesa e raccoglimento, con fedeli arrivati anche da lontano. L’atmosfera è stata intensa, ordinata, emotivamente coinvolgente.

Nel frattempo, in un’altra parte della città, la Race for the Cure ha colorato Roma di rosa. Atleti, famiglie, volontari, semplici cittadini: tutti uniti in nome della prevenzione e del sostegno alle donne colpite da tumore al seno. Un’iniziativa che, oltre all’aspetto sportivo, rappresenta da anni un messaggio forte di comunità e speranza.

A commentare la buona riuscita delle due giornate è stato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha voluto esprimere soddisfazione per il lavoro di coordinamento e gestione: “È stato un altro fine settimana straordinario per la nostra città, che ha saputo accogliere centinaia di migliaia di persone con efficienza e spirito civico. Due eventi imponenti si sono svolti in contemporanea senza criticità: è il risultato di un impegno condiviso e ben orchestrato”.

Il Sindaco ha ringraziato tutte le realtà coinvolte: Prefettura, Questura, Forze dell’Ordine, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile, volontari, personale sanitario del 118, AMA, ATAC e tutti i soggetti che hanno contribuito a garantire il buon esito delle manifestazioni. “Roma ha mostrato ancora una volta di essere una capitale dinamica e inclusiva, capace di rispondere alle sfide con determinazione e senso del dovere.”