Roma, per i 150 anni della Carmen grande successo al Tempio di Venere

Nel marzo del 1875, la Carmen di Georges Bizet esordiva all’Opéra Comique di Parigi in un clima gelido, accolta da critiche feroci e da un pubblico sconcertato. Nessuno avrebbe immaginato che quell’opera – destinata a segnare la storia del teatro musicale – sarebbe divenuta un caposaldo del repertorio lirico mondiale. Né tantomeno che il suo autore sarebbe morto, appena tre mesi dopo, senza sapere che la sua Carmen avrebbe attraversato i secoli.

Carmen, l’opera è stata attualizzata

A 150 anni da quel debutto amaro, Roma rende omaggio al compositore francese in un luogo altrettanto carico di storia: il Tempio di Venere, all’interno del Parco archeologico del Colosseo. Il concerto-evento La Grande Musica tra Lirica e Pop ha celebrato Bizet e il suo capolavoro, trasformando la serata in un momento di arte e riflessione civile.

Il Maestro Pasquale Menchise, ideatore e direttore artistico dell’evento, spiega così il cuore del progetto: «Volevamo rendere omaggio a Bizet, ma anche attualizzare la sua opera. Carmen muore per mano dell’uomo che diceva di amarla. È femminicidio, e oggi più che mai dobbiamo parlarne».

Un pensiero condiviso anche dal deputato Paolo Trancassini, presente in platea: «La cultura può e deve farsi veicolo di temi urgenti come questo. Il femminicidio è un fenomeno dilagante e dobbiamo lavorare tutti, anche attraverso l’arte, per combatterlo».

Carmen, partecipazioni e ospiti illustri

L’evento ha visto la partecipazione di due formazioni orchestrali: l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno e l’Orchestra 131 della Basilicata, che hanno saputo attraversare generi diversi con disinvoltura. Il programma ha mescolato alcune delle più celebri arie di Carmen – dall’iconico “Habanera” al “Canto del Toreador” – con incursioni nel pop e nel musical: da Romeo e Giulietta a Skyfall, da Il Padrino alla struggente The Prayer di Andrea Bocelli e Céline Dion.

Una serata dal respiro crossover, come l’ha definita il soprano Alma Manera, tra i protagonisti della serata accanto al tenore Piero Mazzocchetti, a Maria Vidal, Alessandro Fantoni e Loredana Ferrante.

A scandire la musica, anche la parola: l’attore Cesare Bocci, ospite della serata, ha interpretato un monologo intenso e diretto, dedicato alle vittime di violenza di genere. Un momento che ha scosso il pubblico, ponendo al centro dell’attenzione il dramma umano dietro la cronaca.

In platea, centinaia di spettatori e volti noti della cultura e della politica – tra cui Maria Elena Boschi, Pino Quartullo e Margherita Romaniello – hanno applaudito una serata che ha unito l’emozione della grande musica alla forza di un messaggio civile.