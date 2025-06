Roma, nuovo Open Day CIE sabato 28 giugno e domenica 29 giugno

Carta d'Identità Elettronica, richiesta presso gli ex Pit

Tornano gli appuntamenti per richiedere la Carta d’Identità Elettronica nella Capitale: dalla mattinata di venerdì possibili le prenotazioni

Anche questo fine settimana Roma Capitale organizza nuovi Open Day per la Carta d’Identità Elettronica (CIE), offrendo l’opportunità di ottenere il documento in orari straordinari presso sedi dedicate. Le giornate interessate sono sabato 28 e domenica 29 giugno, con aperture straordinarie che coinvolgeranno due Municipi e quattro ex Punti Informativi Turistici (PIT).

Open Day CIE, gli orari

Sabato 28 giugno, saranno aperti:

Municipio VII : sede di Piazza di Cinecittà 11, aperta dalle 8:30 alle 16:00;

: sede di Piazza di Cinecittà 11, aperta dalle 8:30 alle 16:00; Municipio XII: sede di via Fabiola 14, attiva dalle 8:30 alle 13:30.

Sia sabato che domenica, sarà possibile recarsi presso i seguenti ex PIT:

Piazza Santa Maria Maggiore;

Piazza Sonnino;

Piazza delle Cinque Lune;

Via Petroselli 52.

Con i seguenti orari:

Sabato: 8:30 – 16:30

Domenica: 8:30 – 12:30

Open Day CIE, cosa occorre

Per accedere agli Open Day è necessario prenotarsi online attraverso il portale Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Le prenotazioni saranno aperte dalle ore 9:00 di venerdì 27 giugno e saranno disponibili fino a esaurimento posti.

Chi si presenterà all’appuntamento dovrà avere la ricevuta della prenotazione, una fototessera recente, il vecchio documento di identità e una carta di pagamento elettronico per il versamento del contributo.

Roma Capitale invita i cittadini a seguire regolarmente il portale istituzionale, dove ogni settimana vengono aggiornate le notizie sugli Open Day, comprese le sedi e gli orari disponibili, per agevolare l’accesso al servizio anche in caso di urgenza. Le informazioni relative agli appuntamenti straordinari vengono aggiornate dal martedì al venerdì.