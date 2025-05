Roma, Papa Leone XIV al servizio dei più deboli: consegnati 5mila croissant ai clochard

Il primo atto pubblico del Pontificato di Papa Leone XIV non è avvenuto in piazza San Pietro, né è stato accompagnato da cerimonie solenni. Il nuovo Vescovo di Roma ha scelto di iniziare con un’azione concreta: la distribuzione di oltre 5.000 croissant ai senzatetto della Capitale. Un gesto organizzato con il supporto dell’associazione Amitié France Italie, attiva in ambito sociale tra Francia e Italia.

Papa Leone XIV, amicizia più che assistenza

L’iniziativa si è svolta in alcune delle zone della città dove si concentra il maggior numero di persone senza fissa dimora. L’obiettivo dichiarato non era quello di compiere un atto simbolico isolato, ma di indicare una direzione chiara: attenzione prioritaria a chi vive ai margini, come detto sin dal primo istante del suo pontificato.

Nel messaggio che ha accompagnato la distribuzione, Papa Leone XIV ha parlato di “amicizia” più che di assistenza. L’intento, ha spiegato, non è offrire aiuto una tantum, ma costruire un tipo di presenza costante nei confronti delle persone più vulnerabili, che spesso vengono ignorate anche nelle città più ricche.

Il gesto è stato presentato come un modo per richiamare l’opinione pubblica e le istituzioni a un maggiore senso di responsabilità verso il tema della povertà urbana, che in contesti come quello romano è ormai strutturale.