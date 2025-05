Roma, a Grotte Celoni al via il Pizza Festival: ecco quando

Tutto pronto per l’evento: pizza a volontà, intrattenimento e tanto altro in un gustoso weekend

C’è un profumo nuovo nell’aria del Casilino. Da stasera, venerdì 23 maggio, e per tutto il weekend fino a domenica 25, l’area di Grotte Celoni si trasformerà in un punto di ritrovo per chi della pizza ha fatto una passione, uno stile di vita, un modo per sentirsi a casa. È qui che prende vita, per la prima volta, il Pizza Festival 2025, una festa dei sapori che promette molto più di una semplice abbuffata.

Pizza Festival 2025, il programma

L’iniziativa, patrocinata dal Municipio Roma VI delle Torri, è un omaggio al piatto più amato e riconosciuto della cucina italiana. Ma è anche un’occasione per stare insieme, all’aperto, tra forni accesi, spettacoli dal vivo e laboratori per tutte le età. Con ingresso gratuito e un programma pensato per grandi e bambini, il festival si propone come un evento accessibile e coinvolgente, capace di unire il quartiere in una celebrazione dal cuore tutto italiano.

Non sarà facile scegliere cosa assaggiare. L’offerta gastronomica è ampia e creativa, pensata per valorizzare sia la tradizione che l’innovazione. Ci saranno le pizze più classiche – quelle che sanno di domenica in famiglia – ma anche proposte gourmet che rivisitano l’impasto in chiave contemporanea.

I più curiosi potranno provare la pizza nera, realizzata con carbone vegetale, o la sorprendente pizza all’acqua marina, una novità assoluta che porta il sapore del mare direttamente nel piatto, attraverso un impasto lievitato con acqua di mare depurata. Non mancheranno poi le opzioni vegane e gluten-free, segno di un’attenzione crescente verso le esigenze alimentari di tutti.

Pizza Festival 2025, attività anche per i più piccoli

Il festival punta a creare un’atmosfera gioiosa e dinamica. Ogni sera, a partire dalle 18:00, l’area si animerà con musica dal vivo, artisti di strada e performance dedicate all’arte della pizza. I maestri pizzaioli si esibiranno in show cooking per svelare trucchi e segreti, e le esibizioni di pizza acrobatica lasceranno a bocca aperta anche i più scettici.

Grande spazio anche ai più piccoli. Con laboratori come “Ricic-lab – Rifiutami con il cuore” e “Impastando s’Impara”, i bambini potranno mettere le mani in pasta, imparando giocando. Un modo intelligente per trasmettere valori come la sostenibilità, la manualità e l’importanza della condivisione.