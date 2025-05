Roma, nuovo Open Day CIE sabato 31 maggio e domenica 1° giugno

Carta d'Identità Elettronica, richiesta presso gli ex Pit

Tornano gli appuntamenti per richiedere la Carta d’Identità Elettronica nella Capitale: dalla mattinata di venerdì possibili le prenotazioni

Anche nel fine settimana di sabato 31 maggio e domenica 1° giugno i cittadini romani avranno la possibilità di richiedere la Carta d’Identità Elettronica (CIE) grazie a una nuova tornata di Open Day organizzati dal Comune. L’iniziativa, pensata per venire incontro alle esigenze di chi non riesce a recarsi agli sportelli nei giorni feriali, prevede l’apertura straordinaria di alcune sedi anagrafiche in orari estesi e anche durante la giornata di domenica.

Open Day CIE, tutte le informazioni

Sabato 31 maggio, sarà aperta la sede del Municipio VII in Piazza Cinecittà, 11, operativa dalle 8:30 alle 16:00.

Inoltre, gli sportelli presso gli ex Punti Informativi Turistici (PIT) di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e Via Petroselli 52 saranno disponibili sia sabato 31 (dalle 8:30 alle 16:30) che domenica 1° giugno (dalle 8:30 alle 12:30), offrendo un’ulteriore possibilità a chi ha bisogno di rinnovare il documento.

È importante ricordare che per accedere al servizio è obbligatorio prenotare l’appuntamento, che potrà essere fissato a partire dalle ore 9 di venerdì 30 maggio tramite il portale ufficiale Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Le disponibilità sono limitate e soggette a esaurimento.

Per ottenere il documento è necessario presentarsi con la prenotazione stampata o su smartphone, una fototessera recente, una carta di pagamento elettronico (bancomat o carta di credito) e il vecchio documento d’identità (anche se scaduto).