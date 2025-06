Roma, nuovo Open Day CIE sabato 14 giugno e domenica 15 giugno

Dopo la pausa del weekend scorso dovuta al referendum, tornano gli Open Day per la Carta d’Identità Elettronica (CIE). I prossimi appuntamenti straordinari sono fissati per sabato 14 e domenica 15 giugno, con aperture speciali in diversi uffici anagrafici della Capitale.

Open Day CIE, tutti i dettagli

Nel dettaglio, sabato 14 giugno resteranno aperti il Municipio III, nella sede di via Fracchia 45, dalle 8:00 alle 16:00, e il Municipio XIII, presso via Aurelia 470, dalle 8:30 alle 13:30. Saranno invece disponibili sia sabato che domenica i punti di rilascio presso gli ex Punti Informativi Turistici di: Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e Via Petroselli 52.

Gli uffici saranno aperti sabato dalle 8:30 alle 16:30 e domenica dalle 8:30 alle 12:30. Per accedere al servizio durante gli Open Day, è obbligatoria la prenotazione, da effettuare online sulla piattaforma Agenda CIE del Ministero dell’Interno, disponibile a partire dalle ore 9:00 di venerdì 13 giugno fino a esaurimento posti.

Per completare la richiesta, è necessario presentarsi con la prenotazione confermata, una fototessera recente, il vecchio documento di identità e una carta di pagamento elettronico per il versamento del contributo.

L’elenco aggiornato delle sedi coinvolte negli Open Day viene pubblicato settimanalmente sul portale ufficiale del Comune di Roma, dal martedì al venerdì. I cittadini sono invitati a consultare regolarmente la Home Page del sito per rimanere informati sulle prossime disponibilità.