Roma, mercato centrale – Porta solo 20€ e sfida i prezzi: ecco che cosa è riuscito a comprare e mangiare | Adesso ci vogliono provare tutti

Il Mercato Centrale di Roma può fare al caso tuo se vuoi risparmiare e portare a casa l’impossibile. Ecco un influencer che lo conferma.

Roma ha tanto da offrire e non solo il patrimonio artistico-culturale noto in tutto il mondo. Basta pensare che molti visitatori nell’arco di un anno vanno ad ammirare la maestosità del Colosseo.

Per non parlare delle bellezze che si celano nei Musei Vaticani e nella Basilica di San Pietro. Da non dimenticare la Villa Borghese e i borghi definiti più belli d’Italia.

Anche chi ama i piaceri della tavola ha la possibilità di soddisfare le proprie papille gustative chiedendo i migliori piatti nei ristoranti. Tuttavia non è detto che bisogna recarsi solo nei ristoranti per assaggiare una buona carbonara.

A tal proposito su Tik Tok è stato pubblicato un video molto interessante. Il profilo social dove è possibile vederlo e @cattejr2 e ha riscosso un notevole successo, chiaro segno che il contenuto è piaciuto. In 1 minuto e 18 secondi spiega alla perfezione a cosa andrai incontro.

Mercato Centrale di Roma, un vero affare per chiunque

Prima di tutto dobbiamo specificare qual è il mercato in questione. Si sta parlando del Mercato Centrale di Roma vicino alla stazione Termini, precisamente a Via Giolitti, 36, 00185. Le botteghe presenti sono uniche nel loro genere perché puntano su genuinità e semplicità dei prodotti alimentari.

Ci sono varie cucine, da quella italiana a quella europea, ed è possibile andare per fare colazione, pranzo e cena. Chi opta per una dieta vegana e senza glutine può fare richieste specifiche. Sono ammessi anche gli amici a quattro zampe, si servono alcolici, vino e birra e si può fare anche richiesta di asporto. Le recensioni sono soprattutto positive, un dettaglio che non ha bisogno di aggiungere altro.

Una spesa inimmaginabile con meno di 20 euro

“Con solo 20 euro quanto cibo riuscirò a prendere a Mercato Centrale di Roma? Ovviamente alla fine del video vi dico quanto ho speso. L’obiettivo sarà quello di mantenere un ordine quindi un primo, un secondo di ogni tipo e un dolce…Il Mercato Centrale si trova vicinissimo alla stazione di Roma Termini ed è aperto tutti i giorni dalle 7:30 alle 11:30 della sera. Trovate lo street food, cibo etnico, pasta dolce eccetera“.

Ed ecco ciò che vi lascerà a bocca aperta! Proseguendo nell’esposizione, l’influencer ha mostrato cosa ha acquistato e quanto ha speso: “Iniziamo con questa carbonara veramente buona al prezzo di 10 euro. Voto 4 su 5 forse anche 5 su 5. Come secondi ho preso tripizzino e pollo alla cacciatora a 5,30 euro, voto 5 su 5 . Oltre al trapizzino ho preso questa crocchetta alla carbonara, prezzo 2,70 euro voto 4 su 5… Per concludere ciambella ripiena di crema al prezzo dei secondi e dopo 5 su 5. Prezzo complessivo totale 18 euro“.