Farmacie chiuse, stop improvviso di medicine e servizi sospesi: parte la protesta in massa | Disagi in tutta Italia

Allarme generale! Il panico è in agguato perché le farmacia chiuderanno. Come faranno le persone d’ora in poi? Ecco come stanno realmente le cose.

Sul sito beautybiz.it pare che sia stato pubblicato un annuncio del tutto inaspettato. Molte sono le persone che si stanno preoccupando perché dovranno fare i conti con una triste realtà. Nelle prossime ore nella capitale italiana ci saranno dei disagi per via dei trasporti pubblici.

Andando nello specifico, una linea metropolitana resterà chiusa per dei lavori in corso. Per fortuna gli alti vertici hanno dato una soluzione sia per i residenti che per i turisti, ovvero un autobus in alternativa. Questo dimostra che si trova sempre un rimedio per andare incontro ai cittadini. Purtroppo a breve si presenterà un altro imprevisto e stavolta sembra che non ci sia un rimedio.

In questo caso sono al centro dell’attenzione le farmacie, dato che i farmacisti sono pronti a non recarsi più a lavoro. Infatti i sindacati hanno annunciato che probabilmente ciò avverrà per via di una proposta che non è stata per niente gradita.

I diretti interessati non hanno accettato l’assenza di un cambiamento di rotta, dunque faranno ricorso a una mobilitazione di massa. Ma perché hanno preso questa decisione? La risposta è immediata.

Le farmacie chiuderanno? La verità ha spiazzato

Quando si ha bisogno di un farmaco ci si reca in una farmacia con la prescrizione medica e i farmacisti si mettono a completa disposizione con la clientela. Si tratta di una figura importante, in quanto rappresenta un punto di riferimento quando non si hanno le idee ben chiare.

Non è un lavoro semplice, ma allo stesso tempo è gratificante perché è un modo per aiutare il prossimo mettendo la loro servizio il proprio sapere. Eppure sembra che non basti e, di conseguenza, si è corsi ai ripari.

Ecco qual è la causa di una simile decisione

“Una proposta completamente scollegata dalla realtà economica del settore e dalle legittime aspettative di farmaciste, farmacisti e addetti alle farmacie private che ogni giorno garantiscono un servizio essenziale alla cittadinanza…La mobilitazione è oggi l’unico strumento efficace per rivendicare un contratto dignitoso e all’altezza del lavoro svolto ogni giorno nelle farmacie”, ecco quanto comunicato dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

In sintesi, c’è stato un mancato accordo per quanto riguarda gli aumenti degli stipendi che si aggirano solo intorno a 120 euro. L’idea iniziale era dare in più 360 euro, ma poi la proposta è decisamente calata e questo non è piaciuto a coloro che fanno parte del settore della sanità. Questo significa che al centro di tutta la questione c’è l’aspetto salariale.