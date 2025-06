Dieta del gelato, perdi fino a 6 Kg in 10 giorni: i romani stanno svuotando le gelaterie del centro | È consigliata dai nutrizionisti

In vista della stagione estiva, la dieta del gelato è ideale per liberarsi dei kg di troppo: risultati garantiti.

Con l’estate alle porte, gli italiani si preparano ad affollare le spiagge, spesso sinonimo di relax, divertimento e ovviamente… costume da bagno. Una buona ragione dunque per cominciare a dare un’occhiata in più a ciò che si mangia in modo da ottenere quella silhouette tanto ricercata.

Per raggiungere tale obiettivo, c’è chi decide di rimuovere una serie di manicaretti dalla propria routine, altri ancora intensificano la propria attività fisica. Ma avete mai sentito parlare della dieta del gelato? Sembra un vero e proprio paradosso considerato che questa prelibatezza viene spesso considerata un piacere occasionale.

In realtà, i suoi nutrienti lo rendono un alimento a tutti gli effetti. E concorderete sul fatto che non ci sia cosa migliore di perdere il peso in eccesso gustandosi un gelato dietro l’altro. Con tale dieta infatti si è in grado di perdere dai 2 ai 5 kg in una settimana! Proprio così, ma scopriamo nel dettaglio come funziona.

La dieta del gelato è perfetta per perdere kg in modo rapido ed efficace

Nonostante il gelato sia una delle prime cose che vengono rimosse nelle diete, oggi vogliamo introdurvi ad un regime alimentare basato esclusivamente su quest’ultimo, grazie al quale avrete modo, nel giro di pochi giorni, di ridurre il vostro peso in vista dell’estate. Ma come funzione esattamente?

Semplice, la dieta prevede la sostituzione di uno dei pasti principali con un gelato, integrando nel corso della giornata gli alimenti necessari a riequilibrare un pasto non proprio bilanciato. Si comincia la giornata con una ricca colazione povera di grassi, si prosegue con uno spuntino di frutta e poi si giunge al pranzo a base di gelato (tre palline). Quindi, nel pomeriggio si opta per una merenda leggera e si termina la giornata con una cena ipocalorica.

Le regole base da seguire durante la dieta del gelato

Per evitare la monotonia, si consiglia di variare i gusti. Si può optare per esempio per un mix di crema e frutta o per una soluzione più leggera, una combinazione di gelati allo yogurt e alla frutta. In questo potete aggiungere al pasto anche 150 gr di frutta fresca.

Lo stesso ragionamento va applicato ai gelati cono coppetta: meglio consumare una cialda a un pasto ogni tre ed evitare sempre elementi aggiuntivi come granella o cioccolato fuso. Qualora decidiate di seguire questa dieta, è importante non prolungarla oltre i tempi suggeriti perché potrebbero insorgere problematiche per la salute. Inoltre, come ogni dieta che si rispetti, si suggerisce di includere una regolare attività fisica e una corretta idratazione.