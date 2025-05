ROMA MARCIA DALL’INTERNO – A pochi metri da Termini il palazzo infestato da topi e crolli ogni giorno: si chiede l’intervento immediato del Governo

Non è una bella situazione quella che vivono da anni coloro che vivono nei pressi della stazione Termini. Le autorità sono state costrette a intervenire.

Roma è sicuramente una delle città più apprezzate in assoluto per il suo grande patrimonio artistico-culturale. Tanti sono i turisti, provenienti da ogni angolo del mondo, che vogliono ammirare con i propri occhi i maestosi monumenti che testimoniano un passato glorioso.

In questo periodo la Basilica di San Pietro è più frequentata del solito per via dell’elezione del nuovo Papa e ciò non può che al settore del turismo. Quando si cammina per strada si incrociano persone appartenenti a culture diverse ed è questo che rende la capitale unica nel suo genere.

C’è chi opta per l’aereo e chi per il treno. In questo caso ci sono ben due stazioni, Termini e Tiburtina. La prima è la principale stazione della città mentre l’altra è seconda per grandezza e per transiti e sesta a livello nazionale.

Molti optano per la stazione Termini perché è collocata proprio nel cuore della città, dunque in poco tempo si arriva al Colosseo. Eppure non è tutto oro ciò che luccica. Del resto è ben risaputo che tutto ha sia al lato positivo che negativo.

Roma, il degrado a pochi passi della stazione Termini

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it pare che ci sia una zona nei pressi della stazione Termini che ha fatto nascere delle polemiche. Dopo le insistenti richieste dei cittadini probabilmente si avranno dei riscontri positivi con un provvedimento approvato in municipio.

I romani hanno dato l’etichetta di “dente cariato” a un edificio che stona con l’ambiente circostante per via del suo stato deteriorato. Fino ad oggi nessuno si è impegnato per risolvere la faccenda e così i residenti del quartiere Esquilino hanno fatto firmare una petizione a tutti i residenti della zona. A tal proposito è intervenuto il consigliere democratico Niccolò Camponi che si è battuto in prima linea sull’argomento.

“Ridurre la sensazione di degrado all’uscita della stazione”

“Da troppi anni l’edificio adiacente alla stazione Termini denominato ‘dente cariato’ è in uno stato indecente…L’Esquilino ha visto molti interventi di rigenerazione urbanistica…La sistemazione del ‘dente cariato’ aiuterebbe a ridurre sensibilmente la sensazione di degrado che viene percepito all’uscita dalla stazione a beneficio di cittadini, turisti e attività commerciali e alberghiere”, ecco il discorso fatto dal consigliere democratico.

Alla fine ci saranno degli interventi che daranno avvio a un progetto che prevede la costruzione di spazi destinati alla cultura e un punto di informazione turistica. I consiglieri Mariano Angelucci e Antonella Melito hanno comunicato che ogni due mesi monitoreranno l’avanzamento del progetto, affinché in Via Giolitti se respiri un’altra aria.