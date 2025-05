Tracce della Maturità già online – Qualcuno le ha fatte trapelare per errore | Studenti nel panico, si stanno preparando in segreto

Sul web stanno già circolando la tracce che potrebbero essere affrontate durante le prove scritte della Maturità.

La curiosità e la paura stanno salendo per migliaia di studenti italiani che si stanno preparando ad affrontare il temutissimo Esame di Maturità. Si tratta di un traguardo che molti attendono sin dal primo anno delle scuole superiori e finalmente è arrivato.

Mancano infatti poche settimane prima che maturandi si cimentino nella prima prova, che come sappiamo, è uguale per ogni Istituto di scuola seconda di secondo grado presente sul territorio nazionale. Una ragione in più dunque per perdersi nei meandri di Internet e scoprire quali saranno le tracce che saranno presenti all’esame.

E ancora una volta è proprio il web a dare man forte agli studenti di quinta superiore, rivelando quelle più papabili. Proprio così. In questi giorni stanno circolando online delle soffiate sulle possibili tracce scelte dal ministero dell’Istruzione e del Merito.

Uscite le tracce della Maturità 2025

Mercoledì 18 giugno prenderà il via la prima prova della Maturità 2025. Gli studenti avranno la possibilità di scegliere tra sette tracce differenti, suddivise in tre categorie: due analisi di testo, due temi di attualità e tre testi argomentativi.

A differenza degli anni precedenti, questa volta gli studenti possono fare affidamento su ChatGPT, il noto strumento di Intelligenza Artificiale specializzato nella conversazione con gli umani. A questo proposito infatti gli è stato chiesta qualche delucidazione sulle tracce che potrebbero essere presenti nel corso della prima prova. I risultati sono stati a dir poco stupefacenti.

Chat GPT in soccorso degli studenti

Alla richiesta di fare delle ipotesi sulle tracce della Maturità 2025, tenendo conto di quelle uscite negli ultimi tre anni, ChatGPT ha proposto un’analisi ben dettagliata, proponendo per l’analisi del testo della poesia gli autori più papabili, ovvero Giacomo Leopardi, Eugenio Montale, Dante Alighieri, Alda Merini o Pier Paolo Pasolini. Per quanto riguarda l’analisi del testo in prosa: Primo Levi, Cesare Pavese, Natalia Ginzburg o Primo Levi.

Invece, per i temi riguardanti il testo argomentativo, il noto chat bot ha suggerito: l’Intelligenza artificiale e il pensiero umano, il rapporto uomo-natura / crisi ambientale, la memoria storica in relazione alla Resistenza, alla Shoah, o agli eventi tragici del Novecento, il tempo e la velocità nella società contemporanea e l’educazione all’empatia / rispetto dell’altro. ChatGPT ha incluso anche gli autori più probabili, ovvero Italo Calvino, Umberto Eco, Hannah Arendt, Tzvetan Todorov, Bauman, Galimberti, Edgar Morin e Martha Nussbaum.

Infine, per i temi di attualità è stato proposto il seguente elenco: Intelligenza artificiale e società (rischi, vantaggi, riflessioni sul futuro), la guerra e il valore della pace anche in riferimento al contesto attuale (Ucraina, Medio Oriente), il ruolo dei giovani nella società e nella politica (attivismo, partecipazione, futuro), il valore della lentezza e della noia in una società iperattiva e iperconnessa e il concetto di verità oggi tra disinformazione, social, opinione e scienza.