Roma, inaugurata la “Ciclabile della Conoscenza” a pochi passi dalla Stazione Termini

È stata ufficialmente inaugurata questa mattina a Roma la pista ciclabile Termini-Sapienza, un’opera strategica che collega la Stazione Termini, uno dei principali hub di trasporto in Italia, con la città universitaria della Sapienza, la più grande università d’Europa. L’evento, tenutosi in piazzale Aldo Moro, ha visto la partecipazione delle autorità locali e accademiche, tra cui il Sindaco Roberto Gualtieri, l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, la presidente del Municipio II Francesca Del Bello e la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni.

Patanè: “Collegamento strategico”

Nel corso della cerimonia, la rettrice Polimeni ha soprannominato la nuova infrastruttura la “Ciclabile della Conoscenza”, sottolineando il suo valore simbolico e pratico: “Questa pista collega punti nevralgici della formazione e della ricerca a Roma, come la Sapienza, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Biblioteca Nazionale. È un successo che questa progettualità sia stata portata a termine, dando un segnale forte verso una mobilità più sostenibile e inclusiva.”

Con una lunghezza di 750 metri, la pista ciclabile Termini-Sapienza potrebbe sembrare di dimensioni ridotte, ma il suo impatto è ben più ampio. L’assessore Patanè ha evidenziato come il tratto sia nevralgico per la mobilità romana: “Questo collegamento non riguarda solo gli studenti universitari. Si tratta di una via strategica che mette in rete Termini, dove convergono i principali mezzi di trasporto pubblico, con istituzioni fondamentali come il Ministero dell’Interno, il Policlinico Umberto I e la sede dell’Aeronautica Militare.”

Francesca Del Bello, presidente del Municipio II, ha confermato che la pista è frutto di un processo partecipativo: “Questo tratto è stato fortemente voluto dagli studenti universitari e dai cittadini del quartiere. È solo l’inizio: altri percorsi ciclabili verranno realizzati per ampliare sempre di più la rete cittadina.”

L’inaugurazione della “Ciclabile della Conoscenza” rappresenta solo una tappa nel piano ambizioso per lo sviluppo delle piste ciclabili a Roma. Patanè ha fornito aggiornamenti sui progetti in corso: “Sono attivi i cantieri della Monte Ciocci-Vaticano, che sarà completata entro marzo, e due lotti del Grande Raccordo Anulare delle Biciclette (Grab). Il tratto di San Gregorio sarà pronto per la Maratona di Roma, mentre quello di via dell’Almone è già in avanzamento. A breve riaprirà anche il cantiere di via Ostiense, dove mancano due terzi dell’opera.”