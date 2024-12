Roma, arriva il terzo appuntamento con “Il Canile va in città”: ecco quando

Proseguono le iniziative per favorire l’adozione dei cani ospitati nei canili di Roma. Patrizia Prestipino, Garante degli animali di Roma Capitale, ha annunciato il terzo appuntamento con “Il canile va in città”, previsto per domenica 15 dicembre alle 10.30 presso lo Stardust Village, nel IX Municipio.

“Dopo i bellissimi e partecipati appuntamenti all’Eur e al Parco Schuster, proseguiamo con le sfilate dei cani dei canili di Roma nelle strade e nelle piazze della città, per favorirne l’adozione e per promuovere la conoscenza di questo nostro meraviglioso patrimonio bioculturale”, ha dichiarato Prestipino.

La Garante ha sottolineato il grande successo delle precedenti edizioni: “Si tratta di un appuntamento che le romane e i romani hanno dimostrato di apprezzare tantissimo, non solo partecipando numerosi ma anche adottando tanti dei cani che abbiamo presentato. Per questo lo ripeteremo domenica prossima e in successive occasioni, perché si tratta di momenti importanti che danno agli animali una chance in più di trovare una casa, e alle tante persone che partecipano l’opportunità di innamorarsi di questi esseri meravigliosi”.

Durante l’evento sarà offerto un servizio di microchippatura gratuita per i cani. “Anche questa volta abbiamo voluto offrire la microchippatura gratuita dei cani presenti”, ha aggiunto Prestipino, ringraziando le operatrici e gli operatori dei canili, le associazioni e i volontari che ogni giorno si prendono cura dei cani di Roma e rendono possibili eventi come questo.