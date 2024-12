Roma, Cerbero è in città: più controlli grazie all’AI

Sperimentazione finita, il dispositivo della Polizia Locale è ufficialmente in funzione: ecco come sarà utilizzato

Dall’11 dicembre 2024 le strade della Capitale hanno un nuovo “occhio vigile” in funzione: si chiama Cerbero, il sistema di telecamere di ultima generazione montato sul tetto delle volanti della Polizia Locale di Roma Capitale. Dopo una fase sperimentale avviata il 19 novembre 2024, il sistema è ora operativo al 100% e pronto a rilevare in tempo reale le infrazioni del Codice della Strada, dalle soste irregolari ai veicoli senza assicurazione o revisione.

La tecnologia di Cerbero rappresenta una vera rivoluzione digitale per la sicurezza stradale. Con 20 dispositivi attualmente attivi, le pattuglie della Polizia Locale possono monitorare contemporaneamente il traffico urbano in centro e in periferia, raccogliendo dati in tempo reale ed elaborandoli grazie a un sistema basato sull’intelligenza artificiale (AI).

Il sistema Cerbero prende il nome dal mitico guardiano a tre teste dell’oltretomba, e in effetti la sua funzione è proprio quella di “controllare tutto e tutti” sulle strade. Ma come funziona esattamente?

Telecamere bidirezionali: Cerbero è dotato di una telecamera a doppio obiettivo montata sul tetto delle volanti della Polizia Locale. Questa telecamera è in grado di “scrutare” il traffico in entrambe le direzioni, rilevando automaticamente le infrazioni stradali; Intelligenza artificiale in azione: la telecamera è connessa a un software di intelligenza artificiale in grado di riconoscere modelli di comportamento scorretti sulla strada. Grazie agli algoritmi di AI, Cerbero analizza in tempo reale la targa di ogni veicolo e incrocia i dati con gli archivi della Motorizzazione Civile; Rilevamento delle infrazioni: questa tecnologia consente di rilevare infrazioni anche in assenza eventuale di un controllo diretto da parte degli agenti, rendendo i controlli più capillari ed efficaci. Tra le violazioni rilevabili da Cerbero ci sono: Sosta irregolare (come la doppia fila);

; Veicoli senza revisione; Intervento dell’agente: quando il sistema rileva un’infrazione, il segnale viene inviato a un tablet in dotazione all’agente a bordo della volante. L’agente ha la possibilità di controllare l’immagine e valutare la situazione prima di confermare la sanzione, evitando errori o multe ingiuste; Emissione della multa: Se l’agente conferma l’infrazione, premendo il tasto “sanziona“, parte il processo irreversibile di registrazione della multa. Il sistema Prosa genera il verbale, che viene immediatamente convalidato e notificato al trasgressore.

Le multe rilevate da Cerbero non sono solo automatiche, ma anche immediatamente esecutive, in quanto convalidate dall’agente presente in pattuglia. Ecco l’elenco delle sanzioni applicabili per ciascuna infrazione:

Sosta irregolare : Da 25 a 100 euro per moto e ciclomotori; Da 42 a 173 euro per gli altri veicoli (automobili, furgoni, ecc.);

: Circolazione senza assicurazione : Da 866 a 3.464 euro , oltre al sequestro del veicolo;

: Circolazione senza revisione : Da 173 a 694 euro .

Questi importi, previsti dal Codice della Strada, possono variare in base alla gravità e alla recidività dell’infrazione.