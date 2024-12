Roma, riscoperta Via Ottaviano: ora è un boulevard

Dopo 10 mesi di lavori e il cantiere aperto dal 4 marzo scorso, la centralissima via Ottaviano torna a splendere, trasformata in un elegante boulevard pedonale, nonostante i disagi delle ultime settimane. Oggi, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha partecipato alla simbolica passeggiata inaugurale insieme all’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, celebrando la conclusione di un progetto che si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione urbana in vista del Giubileo 2025.

Via Ottaviano, il dettaglio dei lavori

Il nuovo volto di via Ottaviano è ora sotto gli occhi di tutti: una strada moderna, più ampia e accogliente, in cui marciapiedi allargati, sedute in marmo, piante, fiori e alberature trasformano la via in una vera e propria piazza lineare. La pedonalizzazione parziale, unita alla creazione di una carreggiata unica senza dislivello centrale, fa di via Ottaviano uno spazio più accessibile, fruibile e sicuro sia per i cittadini romani che per i numerosi turisti che ogni giorno si recano in Vaticano.

Il restyling di via Ottaviano non ha riguardato solo l’aspetto estetico, ma ha comportato un vero e proprio rinnovamento infrastrutturale. Ecco gli interventi principali:

Rifacimento della pavimentazione in sampietrini : i tradizionali sampietrini, simbolo storico della viabilità romana, sono stati posati in modo uniforme per eliminare i dislivelli presenti in passato;

: i tradizionali sampietrini, simbolo storico della viabilità romana, sono stati posati in modo uniforme per eliminare i dislivelli presenti in passato; Carreggiata unica e ampliamento dei marciapiedi : l’eliminazione della separazione centrale ha permesso la creazione di un’unica corsia, rendendo la strada più fluida e moderna. I marciapiedi sono stati ampliati, offrendo più spazio ai pedoni e ai clienti dei negozi della zona;

: l’eliminazione della separazione centrale ha permesso la creazione di un’unica corsia, rendendo la strada più fluida e moderna. I marciapiedi sono stati ampliati, offrendo più spazio ai pedoni e ai clienti dei negozi della zona; Nuove alberature e piante : un tocco di verde che rende la strada più accogliente e vivibile. Gli alberi e le fioriere sono stati inseriti strategicamente lungo il percorso per creare un’atmosfera più fresca e gradevole;

: un tocco di verde che rende la strada più accogliente e vivibile. Gli alberi e le fioriere sono stati inseriti strategicamente lungo il percorso per creare un’atmosfera più fresca e gradevole; Sedute in marmo e arredo urbano: sono state installate sedute per i passanti, realizzate in marmo, materiale di pregio che sottolinea il nuovo “status” della via.

Ma non è tutto. Il sindaco Gualtieri ha promesso ulteriori miglioramenti in corso d’opera, come l’installazione di rastrelliere per biciclette. Lo stesso sindaco ha sottolineato che se dovessero emergere altre necessità, l’amministrazione sarà pronta a fare aggiustamenti.

Gualtieri: “Sacrifici non sono stati vani”

Durante la cerimonia di inaugurazione, il Sindaco Roberto Gualtieri ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, dichiarando: “Via Ottaviano è diventata un boulevard, un salotto, una piazza lineare. Restituiamo alla via un ruolo e un’importanza che prima non riusciva ad avere.”

Il primo cittadino ha evidenziato l’importanza del progetto non solo per i residenti e i commercianti, ma anche per i milioni di turisti che ogni anno transitano per questa zona in direzione Piazza San Pietro. La riqualificazione è stata considerata un esempio virtuoso del coraggio necessario per fare trasformazioni di grande impatto, anche se questo ha comportato disagi durante i mesi di cantiere: “I sacrifici di questi mesi di cantiere non sono stati vani, e il risultato giustifica quel temporaneo disagio. Questo intervento è il modello della filosofia della nostra scelta: avere il coraggio di fare le trasformazioni”. Le parole del sindaco hanno trovato consenso anche tra i commercianti della zona, che inizialmente avevano manifestato preoccupazioni per il protrarsi dei lavori. Tuttavia, molti esercenti hanno riconosciuto il valore dell’intervento e il miglioramento dell’attrattività commerciale della via, che oggi si presenta come una passeggiata di lusso, con più spazio per i clienti e una maggiore fluidità per gli spostamenti pedonali.