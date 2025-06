D’estate nel Lazio tutti la chiamano la MINI NAPOLI | Pizza, pasta e mandolino? Sì, ma pure mare e tanti segreti da scoprire

Sembra di stare a Napoli, ma in realtà sei a pochi passi dalla capitale italiana. Andiamo a scoprire dove si avverte nell’aria la calorosa atmosfera partenopea.

Napoli è sicuramente una delle mete turistiche più apprezzate in assoluto per una serie di motivi. Oltre al patrimonio artistico-culturale degno di tutto rispetto, ha anche l’arte culinaria che non ha rivali.

Chi si reca di capoluogo partenopeo sicuramente ordinerà nei migliori ristoranti la pizza Margherita per poi passare come il dessert al classico babà. Tra l’altro chi è buon intenditore di caffè ne resterà sicuramente soddisfatto.

Eppure chi vive nel Lazio ha la possibilità di non prendere il treno o l’auto per recarsi in Campania perché ci sono posti che ricordano Napoli alla perfezione.

Non a caso uno di questi ospita soprattutto nel periodo estivo tanti napoletani. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Una realtà partenopea esiste nel Lazio

Il comune in questione ha 36.729 abitanti e fa parte della provincia di Latina. Andando nello specifico, esso è collocato tra i Monti Aurunci fino a estendersi lungo la costa del Golfo di Gaeta. Verso sud-est prevalgono le pianure e spicca maggiormente la piana di Minturno. Attualmente è famoso per l’attività artigianali, come l’arte della ceramica, degli arredi, del ferro e della terracotta.

Di questo luogo se ne parlò per la prima volta durante la Guerra Latina (338 a.C.) e fu menzionata nelle opere dell’epica classica come l’Odissea (fu descritto come la terra dei Lestrigoni, ovvero dei cannibali giganti). In epoca romana fu una località turistica molto apprezzata da Marco Tullio Cicerone e Gaio Plinio Mecenate. Sicuramente anche loro furono attratti dalle bellezze paesaggistiche.

Un luogo immerso nella natura, nella cultura e nella buona cucina

Stiamo parlando di Formia. Tra le aree naturali nel Parco Regionale Riviera di Ulisse, L’Oasi blu di Gianola, il Parco Naturale dei Monti Aurunci e la Cima del Redentore. Per gli appassionati di Storia ci sono i seguenti siti archeologici: Tomba di Cicerone, il Cisternone romano, Scala coperta di adrianea, Fontana Romana di San Remigio, i resti di un acquedotto romano e Museo Archeologico Nazionale.

Chi abbraccia la fede può recarsi sicuramente nelle Chiese di Sant’Erasmo, di Sant’Anna, di San Rocco, di San Remigio, di Santa Teresa d’Avilla e del Sacro Cuore di Gesù. La pizza di Napoli non potrà competere con quella di Formia, ma quest’ultima sicuramente ha dei cavalli di battaglia: bignè di San Giuseppe, crostata di visciole, insalata di fave e lenticchie, panzerotti alla romana e i mustaccioli. Per non parlare del buon gelato artigianale. Non puoi non recarti in questo luogo a dir poco fantastico.