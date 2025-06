DIVIETO FRUTTA, questa non lo puoi portare in treno o in albergo: se ti beccano la multa è salata | Il motivo è allucinante ma sono severissimi

Dovrai rinunciare alla frutta perché la legge non ammette distrazioni. Se osi sfidarla potresti andare incontro a delle spiacevoli conseguenze.

A chi non piace la frutta? Difficilmente qualcuno ti dirà che non la gradisce, soprattutto nel periodo estivo. Una bella macedonia in riva al mare rappresenta un vero toccasana.

Probabilmente non lo sai, ma esistono molte varietà di frutta nostrana ed esotica. Gli agrumi, i frutti di bosco, meloni, frutta esotica e seccata, succhi, frutta e sciroppata e miscellanea.

C’è davvero l’imbarazzo della scelta, ma prima di tutto bisogna capire di quali sostanze necessita il tuo organismo. Vitamina A, vitamina C, calcio, ferro e la lista non è finita qui.

Sul sito viaggiarealtrestorie.it è stata riportata una notizia che sta allarmando coloro che non possono fare a meno né della frutta né dei mezzi di trasporto. Da non dimenticare gli alberghi, dunque è normale che tante siano le persone che sono preoccupate di ciò che sta accadendo. Andiamo a scoprire cosa dice la legge.

Addio frutta? Ecco come stanno realmente le cose

In poche parole nelle stanze degli alberghi è vietato introdurre il durian e il mangosteen. Il primo è noto “per il suo odore forte e persistente, che può impregnare le stanze per giorni e risultare sgradevole per molte persone. Per questo motivo, molti hotel e trasporti pubblici in Asia vietano il suo consumo in spazi chiusi“.

L’altro, invece, ha un succo scuro che può macchiare lenzuola, mobili e pavimenti. Nulla di strano se non fosse per il fatto che è impossibile da rimuovere da ogni tipo di superficie. Queste notizie sono state riportate su Facebook e il messaggio è chiaro: in Asia, soprattutto in Thailandia non sono ammessi per garantire le stanze pulite. Ma conosci realmente questi frutti? Andiamo a scoprirne di più sul loro conto.

Un cartello con il divieto in bella vista

Il durian è un frutto tropicale dalle dimensioni enormi e ha un guscio ricoperto di spine. È diffuso maggiormente nel Vietnam, in Indonesia, in Malesia e in Thailandia e ha la caratteristica di uno di un odore pungente che ricorda le cipolle marce. Nonostante tutto è considerato una prelibatezza, ma devi sapere ci sono dei cartelli dove compare un durian sbarrato per riferire il diviso da accesso.

Il mangosteen è diffuso nel sud-est asiatico, nell’India del sud-ovest, in Portorico, in Cina e in Kenya. Viene utilizzato anche per scopo medico perché ha delle proprietà antinfiammatorie, soprattutto per le infezioni della pelle, delle ferite e delle infezioni del tratto urinario. Eppure le macchine del succo difficilmente vengono rimosse. Dall’altra parte del mondo devi capire perché troverai determinati cartelli sul tuo cammino.