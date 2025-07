Sbagli la cacio e pepe, Bruno Barbieri ti umilia con un solo trucco che la rende stellare | La sua “cremina” finale è geniale

Il noto chef svela uno dei segreti più scioccanti di sempre: per questa ragione tutti desiderano assaggiare la sua cacio e pepe.

Gli spaghetti cacio e pepe rappresentano uno dei capisaldi della cucina romana. La sua cremosità unita al sapore intenso rendono questo piatto unico e inimitabile. Negli anni gli ingredienti principali sono rimasti pressoché gli stessi: pecorino romano e pepe nero.

Tuttavia, non sono mancate le rivisitazioni, che in alcuni casi hanno diviso l’opinione pubblica, soprattutto tra i residenti della Capitale. Una di queste in particolare, ha catturato l’attenzione di vari esperti della gastronomia.

Si tratta della cacio e pepe di Bruno Barbieri, salito alla ribalta nazionale come giudice di Masterchef. Noto per il suo approccio sperimentale alla gastronomia, ha pensato di realizzare una versione alternativa al classico piatto romano, aggiungendo uno speciale ingrediente.

La cacio e pepe del celebre chef pluristellato

La cucina di Barbieri si contraddistingue per la ricerca continua di nuovi sapori e consistenze, così come per l’utilizzo di tecniche innovative, senza togliere nulla alle materie di alta qualità. E anche stavolta il nativo emiliano ha puntato su questo per realizzare una cacio e pepe unica nel suo genere, partendo dalla scelta della pasta: i paccheri.

Ora è giunto il momento di rivelare gli ingredienti necessari per portare a termine questa rivoluzionaria ricetta: paccheri (30-40), pecorino romano grattugiato (80 g), ricotta (300 g), parmigiano grattugiato (30 g) e pepe nero (10 g). Ma non è tutto perché lo chef ha voluto aggiungere un tocco più gustoso e leggermente piccante con una salsa all’aglio, per la quale vi occorreranno: 1 spicchio d’aglio, 70 g di prosciutto cotto a pezzettini, 60 g di panna fresca, 40 g di olio extravergine di oliva, 10 g di prezzemolo e sale e pepe q.b.

Preparazione dei paccheri cacio e pepe firmati Bruno Barbieri

Si comincia con la cottura dei paccheri e il riempimento. Quindi procedete frullando il pecorino, il pepe e il parmigiano. Poi aggiungete la ricotta e continuate a frullare fino a ottenere un impasto cremoso. A questo punto inseritelo in una sac à poche, che metterete in frigo per un’oretta. Dunque potete iniziare a farcire i paccheri.

È giunto il momento di passare alla salsa all’aglio. Prendete il prosciutto a pezzetti e fatelo rosolare in padella insieme a un po’ di aglio. Poi aggiungete la panna e continuate a cuocere il tutto per altri dieci minuti. Anche in questo caso si passa tutto al frullatore aggiungendo sale, pepe e il prezzemolo un po’ alla volta. E voilà, tutto è pronto per essere servito e mangiato. Non dimenticatevi di rifinire i piatti con un filo d’olio.