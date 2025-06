Il tuo stipendio sparisce in pochi giorni, questa App GRATIS lo tiene sotto chiave giorno per giorno: risparmi fino a 5.000€ senza fatica

Incredibile ma vero: adesso puoi gestire il tuo denaro comodamente e gratuitamente con queste app da sogno.

Arrivare a fine mese è diventata sempre più un’impresa impossibile. Ormai le persone non riescono più a sostentarsi decentemente con quanto guadagnano, perché purtroppo l’inflazione è alle stelle. Anche solo andare a bere qualcosa fuori è diventato oneroso.

In questo contesto, c’è chi non riesce a bilanciare vita privata e vita lavorativa, proprio perché gli amici sono tanti e, purtroppo, uno degli unici modi per frequentarli è proprio uscire a cena. Ormai, ciò che prima veniva considerato costoso è rientrato nella norma.

Le vacanza sono un altro tasto dolente di questa situazione, poiché si moltiplicano i metodi per poter prenotare in sicurezza e abbattendo i costi, ma di contro i servizi offerti sono sempre meno ampi. Un esempio è dato dal bagaglio a mano: ormai non è più consentito il tipico zaino da viaggio. Tutto costa. Ma forse c’è un modo per risparmiare.

Risparmiare si può?

L’Italia è un paese di persone la cui età anagrafica oscilla vertiginosamente tra ultra 8oenni e giovanissimi. Cosa hanno in comune le due fasce? La mancanza di denaro e il fatto che siano abituati, dal background o dalle esigenze, a fare sempre economia.

Il risparmio è uno dei capisaldi della cultura italiana. Tuttavia, sebbene sui social ci siano moltissimi esempi in merito, tattiche e strategie, a quanto pare nessuno le segue. Il problema? La sostenibilità a lungo termine. Fare un salvadanaio tiene il denaro al sicuro, ma non dal martello che potresti usare per infrangerlo e recuperare i tuoi soldi.

La soluzione definitiva

Money.it ha offerto la soluzione definitiva, parlando di alcune app in grado di bloccare il tuo denaro affinché tu possa ottenerlo alla data prefissata in partenza. Questo denaro diventa davvero imprendibile, alla stregua di un salvadanaio virtuale infrangibile. Il tutto è assolutamente gratuito, nonché sicuro al 100%, poiché è fatta molta cura delle informazioni sensibili e personali inserite all’interno della piattaforma. Provare per credere.

Tra queste, vi sono infatti le più rinomate, ossia: YNAB, che sta per You need a budget, che consente di collegare conti bancari e carte di credito, impostare obiettivi di risparmio e spesa, offrendo parimenti webinar e guide finanziarie; Money Manager, capace di farti gestire la contabilità utilizzando il sistema della partita doppia, ma anche monitorare i tuoi movimenti di budget, attraverso la somministrazione delle statistiche in grafici chiari.