Roma, il piano mobilità e trasporti per il weekend 21-22 giugno

Il fine settimana del 21 e 22 giugno a Roma si preannuncia complicato per chi si sposta in città. Tra lavori infrastrutturali, eventi culturali, manifestazioni religiose e cortei, la mobilità sarà messa alla prova in diversi quadranti. Le principali criticità si concentrano sul trasporto pubblico e sulla viabilità in centro, all’Eur, lungo la Casilina e in quartieri come Casal Lumbroso, Villa Bonelli e Torrevecchia.

Mobilità e trasporti a Roma, cosa c’è da sapere

Come già annunciato da ATAC, sabato 21 e domenica 22 giugno la Metro C resterà interamente chiusa per permettere le attività connesse al prolungamento della linea e alla realizzazione dell’interscambio con la Metro B presso la futura fermata Porta Metronia. Per garantire la mobilità, saranno attive due linee sostitutive di bus: MC da San Giovanni a Pantano lungo via Casilina e l’MC3 da San Giovanni a Parco di Centocelle. Gli orari ricalcheranno quelli della metropolitana: sabato fino all’1:30 di notte, domenica fino alle 23:30.

Sabato pomeriggio, il centro storico sarà interessato da due manifestazioni distinte, con impatti rilevanti sul traffico e sulle linee di bus:

Dalle 14 alle 18, un corteo partirà da piazza Vittorio Emanuele II per raggiungere via dei Fori Imperiali, attraversando largo Brancaccio, via Lanza, via Cavour e largo Corrado Ricci. Le linee coinvolte nelle deviazioni includono, tra le altre, 16, 51, 75, 85, 87, 118, 360, 714;

Dalle 14 alle 20, un secondo corteo si muoverà da piazzale Ostiense a via Celio Vibenna, passando per viale Aventino e Porta Capena. Saranno soggette a modifiche le linee 3, 23, 30, 75, 83, 160, 628, 715 e altre.

Mobilità e trasporti a Roma, chiusure e deviazioni di bus e ferrovie

La Notte Bianca dell’Eur, evento clou del weekend, porterà numerose chiusure e deviazioni nella zona sud della Capitale. Tra le più significative:

Dalla mezzanotte del 21 giugno fino alle 10 del giorno successivo saranno chiusi al traffico: viale Europa (tra Tupini e Beethoven), viale Pasteur, largo Apollinaire, parte di viale Tupini e tratti di viale America;

Le linee nME, n070, 31, 73, 708, 712, 771, 779, 788, tra le altre, subiranno variazioni.

Durante l’intero fine settimana, la circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense subirà modifiche per lavori alla nuova fermata Pigneto. In particolare, saranno coinvolte le linee regionali FL1 (Orte-Fiumicino Aeroporto) e FL3 (Roma-Cesano/Viterbo).

Giubileo dei governanti e celebrazioni religiose

Per l’evento giubilare dedicato ai governanti:

Sabato sera, possibili chiusure nell’area del Vaticano per un concerto in piazza Pio XII;

Domenica dalle 15, è prevista una processione da San Giovanni in Laterano a Santa Maria Maggiore, con istituzione di un’area di massima sicurezza e chiusura al traffico di numerose vie limitrofe, tra cui via Carlo Alberto, via Liberiana, via Daniele Manin e via Santa Maria Maggiore.

Anche le celebrazioni religiose del Corpus Domini comporteranno modifiche locali:

Casal Lumbroso: via Giuseppe Vanni chiusa sabato (19–24) e domenica (18–24); deviazioni per le linee 088 e 088F;

Villa Bonelli: processione in serata con impatto su 44 e 774;

Torrevecchia: domenica mattina, tra le 11 e le 11:30, rallentamenti per 46 e 49.

Altre modifiche, invece, sono riportate di seguito:

Via Veneto resterà chiusa fino a sabato per lo smontaggio delle strutture della Mille Miglia. Interessate le linee 52, 53, 61, 160, 590, nMA e n201;

Via dei Fori Imperiali rimane pedonale per tutta la domenica. Deviazioni per 51, 75, 85, 87 e 118.