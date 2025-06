Roma, anche per il 2025 Fiumicino è il miglior aeroporto d’Europa

Settimo riconoscimento in otto anni per l’aeroporto romano. Gualtieri: “Una delle migliori carte d’identità della città e del Paese”

Lo scalo romano di Fiumicino si conferma al vertice dell’eccellenza aeroportuale europea. Anche per il 2025, l’Airport Council International (ACI) Europe ha insignito il “Leonardo da Vinci” del titolo di miglior aeroporto d’Europa nella categoria oltre i 40 milioni di passeggeri, premiando ancora una volta non solo la qualità dei servizi offerti, ma anche la capacità di anticipare il futuro della mobilità attraverso innovazione e sostenibilità.

Fiumicino, i punti forti evidenziati dall’ACI

Per ADR – Aeroporti di Roma, la società che gestisce lo scalo – si tratta del settimo riconoscimento in otto anni, il quarto consecutivo. Un risultato che non arriva per caso, ma che si innesta su una strategia precisa fatta di trasformazione digitale, investimenti mirati e grande attenzione all’esperienza del passeggero.

A decretare il successo dello scalo romano è stata una giuria composta da otto esperti internazionali del settore aeroportuale. Una valutazione indipendente, che ha tenuto conto di parametri oggettivi e competitivi: affidabilità dei servizi, performance ambientale, innovazione tecnologica, digitalizzazione e qualità del personale.

Tra i punti forti evidenziati nel rapporto ACI spiccano la gestione smart dei flussi di passeggeri, l’efficienza nei controlli di sicurezza, i sistemi intelligenti di gestione bagagli, ma anche l’approccio olistico alla sostenibilità ambientale, che si traduce in infrastrutture a basso impatto e iniziative per la decarbonizzazione dell’intero hub.

Onorato: “Riconoscimento che rafforza l’immagine di Roma”

Per il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si tratta di una conferma attesa ma mai scontata: “Fiumicino si conferma come una delle migliori carte d’identità della città e del Paese. Se Roma è tornata ad attrarre investimenti, grandi eventi e flussi turistici da record, lo deve anche a un’infrastruttura aeroportuale moderna, affidabile e proiettata verso il futuro. Questo premio è merito dell’impegno di Adr e dei suoi lavoratori”.

Entusiasta anche Alessandro Onorato, assessore capitolino ai Grandi eventi, sport, turismo e moda: “Questo riconoscimento rafforza l’immagine di Roma come città d’eccellenza. Accogliere milioni di visitatori in uno degli aeroporti più efficienti e innovativi d’Europa significa offrire loro un primo impatto positivo con la Capitale. È un fattore che influenza l’intera esperienza di viaggio, ed è motivo di orgoglio per tutti”.

Nel solo 2024, Roma ha registrato oltre 51 milioni di presenze turistiche, un record assoluto. In questo scenario, il ruolo dell’aeroporto di Fiumicino si rivela strategico, non solo come snodo intercontinentale, ma anche come ambasciatore dell’immagine di Roma nel mondo.

L’hub si è distinto per l’introduzione di tecnologie biometriche, l’ampliamento dell’area commerciale e una gestione attenta al comfort e alla fluidità dei servizi. Oltre al terminal, sono stati potenziati anche i collegamenti ferroviari e stradali, a testimonianza di una visione integrata della mobilità.