Roma – Il gelato più buono d’Italia costa solo 2,50€: si trova in questa gelateria premiata dal Gambero Rosso | Vacci prima che diventi famosissima

Gli amanti del gelato non possono non gustare quello che viene realizzato da una celebre gelateria della Capitale.

Con l’estate alle porte, sono sempre di più gli italiani che cominciano a confluire sui litorali italiani per rilassarsi e godersi una soleggiata giornata di mare. E non c’è momento migliore di gustare un delizioso gelato, meglio ancora se artigianale.

Nulla togliere a quelli confezionati, ma il Bel Paese è rinomato per questo prodotto realizzato con ingredienti naturali e freschi. Non a caso, decine e decine di gelaterie sono state inserite nella guida di Gambero Rosso, noto per le sue recensioni gastronomiche.

Nello specifico, ce ne sono sei situate in quel di Roma, anche se c’è una gelateria che primeggia per la sua originalità e innovazione. Scopriamo insieme dove sono situate e soprattutto quali nuove proposte hanno messo a disposizione della clientela.

Gelato per tutti i palati: tutte le novità romane

Ogni gelateria inclusa nella guida di Gambero Rosso presentano prodotti unici, alcuni dei quali realizzati con tecniche pioneristiche. Se siete dei buongustai, dovete assolutamente recarvi in piazza Malatesta, che ospita “Il Cannolo Siciliano”. Qui avrete modo di scegliere tra una ventina di proposte, che includono diversi gusti alla base di frutta, come il mix di limone e basilico.

A Monteverde invece, spicca “La Gourmandise”, che presenta uno stile accattivante e decisamente differente dal resto delle gelaterie, complice l’utilizzo del latte di capra, capace di rendere i prodotti più leggeri e digeribili. Anche qui si possono assaggiare gusti super originali come il sorbetto di marroni all’oro.

Le gelaterie migliori della Capitale

Spostandosi verso il quartiere Trieste si può entrare nella gelateria “Fatamorgana”, celebre per consegnare ai suoi clienti dei “gelati puliti”, ovvero privi di additivi e coloranti. Non solo, sono tutti senza glutine e gran parte senza lattosio, in modo da permettere a tutti di vivere senza problemi l’esperienza gustativa. Per quanto riguarda le offerte, qui spicca il cioccolato al tabacco del Kentucky.

La gelateria “‘Otaleg”, posizionata a Trastevere, si distingue invece per dei prodotti dal sapote intenso e decisamente unico, come dimostrato dal gusto cacio e pepe. Ma non mancano proposte più tradizionali, come il mango. Gambero Rosso ha incluso nella sua guida anche “Stefano Ferrara Gelateria”, situata in via Enrico Fermi. Qui la creatività rappresenta un vero punto di forza, dal gelato alla zucca fino ad arrivare alla specialità del Fior di Sale Rock. Per concludere, c’è “Torcè”, fondata oltre venti anni nei Parioli. E’ una delle poche gelateria in cui sono presenti infinite possibilità di scelta, dai gusti più classici a quelli più audaci.