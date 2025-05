Follia a Roma, questa trattoria serve solo 2 ingredienti nel menù da anni | Ma anche gli attori di Hollywood fanno la fila per andarci

Con soli due ingredienti, un antico locale romano ha dato vita ad uno dei piatti più conosciuti a livello internazionale.

Le ricette vengono generalmente tramandate di generazione in generazione, soprattutto se si ha a che fare con un paese come l’Italia, dove ogni regione, ogni città e ogni singolo borgo vanta le proprie. E’ anche vero che nel tempo queste ultime possono subire delle modifiche legate spesso alla tipologie e al numero di ingredienti.

Ed è così che nascono le varianti, seppur alquanto differenti dai piatti originali. Questo è caso delle fettuccine Alfredo, che hanno spopolato negli Stati Uniti a tal punto che anche la maggior parte degli italiani crede che sia un piatto creato oltreoceano.

In realtà non è così, come è stato rivelato da Mario Mozzetti, proprietario da oltre quarant’anni di Alfredo alla Scrofa, il locale dove si sarebbero originate le celebri fettuccine. E’ situato nell’omonima via, nel cuore del centro storico. Interessante è la storia che si nasconde dietro a questo incredibile piatto di pasta.

Le fettuccine Alfredo non sono americane

Se pensate che le fettucine Alfredo siano state inventate nel continente americano, vi sbagliate di grosso. Al contrario di ciò che molti credono, la creazione di questa ricetta la si deve ad Alfredo di Lelio, che nel 1943 ha pensato bene di mettere insieme due comunissimi ingredienti: Parmigiano Reggiano 24 mesi e burro artigianale di montagna.

Il risultato? Una deliziosa specialità gastronomica che in poco tempo ha fatto il giro del mondo. Negli anni ’80 il ristorante è stato acquistato da Mozzetti, che ha continuato a servire questo incredibile piatto, rispettando la tradizione.

Un’icona della gastronomia romana e mondiale

Le fettuccine Alfredo sono ormai diventate un’icona globale grazie ad alcune figure hollywoodiane come i coniugi Douglas Fairbanks e Mary Pickford, che nel corso della loro carriera hanno visitato più volte la Capitale ed erano soliti gustarsi le specialità del locale gestito proprio dal proprietario di Alfredo alla Scrofa.

Quest’ultimo inoltre ha rivelato che la buona riuscita del piatto avviene tramite la figura del mantecatore, che viene spesso imitato da altri paesi adoperando ingredienti non originali e spesso di scarsa qualità. Da qui l’idea di aprire una scuola di mantecatori, dove vengono insegnati i trucchi del mestiere e le tecniche corrette per ottenere un piatto di fettuccine Alfredo di ottima qualità.