Roma, finale di Coppa Italia all’Olimpico: le modifiche alla mobilità

Mercoledì 14 maggio lo stadio Olimpico di Roma sarà teatro della finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, che vedrà opposti Milan e Bologna. E’ previsto il pubblico delle grandi occasioni, che metterà alla prova la logistica dell’evento, che vede protagoniste Lega Serie A, Sport e Salute, Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità con la seconda edizione del progetto “Road to Zero”, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale degli eventi sportivi attraverso un sistema di mobilità integrato, accessibile e pensato per tutti.

Mobilità, il piano trasporti per la finale di Coppa Italia

Chi sarà allo stadio per assistere alla finale potrà viaggiare gratuitamente su bus, tram e metro della rete ATAC, mostrando il biglietto della partita. Una misura concreta, resa possibile grazie alla collaborazione con l’azienda di trasporto pubblico capitolina, che punta a limitare l’uso dell’auto privata e a snellire il traffico in un’area già congestionata.

L’impegno è anche strutturale: le metropolitane, comprese le corse della linea C, rimarranno attive fino all’1:30 di notte. Sospesi quindi i consueti lavori serali. Potenziati anche i collegamenti su gomma verso l’Olimpico: in particolare, le linee 2, 69, 280, 446 e 910 saranno rafforzate. Ma l’intera rete coinvolta nel servizio conta più di venti linee che coprono tutti i quadranti della città.

Per garantire l’accesso anche a persone con disabilità, saranno attive cinque navette gratuite attrezzate con pedana per sedie a ruote non pieghevoli. I mezzi, operativi dalle ore 15 del 14 maggio fino a mezzanotte e mezza del giorno successivo, si muoveranno tra la zona di Termini e l’area dello stadio, con fermate su via Nigra e via dei Gladiatori. Il servizio può essere prenotato anche via WhatsApp, chiamando il numero dedicato 3758987385 o scrivendo alla mail servizioachiamata.roma@metaurobus.it.

Finale di Coppa Italia, la mobilità condivisa e le navette per diversamente abili

Le stesse navette potranno trasportare un passeggero su sedia a ruote e fino a due accompagnatori, nel rispetto delle specifiche logistiche e di sicurezza previste dal piano. In parallelo, bus ATAC saranno posizionati nelle stazioni ferroviarie principali, Termini e Tiburtina, e saranno impiegati come navette di servizio per la Questura, con attivazione a discrezione delle autorità in base al flusso dei tifosi.

Il piano di mobilità sostenibile per la finale di Coppa Italia si arricchisce anche grazie al contributo dei servizi di mobilità condivisa. Per chi sceglie il monopattino, la bici, lo scooter o l’auto in sharing, sono stati predisposti parcheggi dedicati in punti strategici: Ponte della Musica, via dei Gladiatori, via Capoprati, via Tommaso Tittoni.

Per il car sharing e car pooling, il punto di riferimento è via Gomenizza, con accesso riservato ai veicoli con almeno quattro persone a bordo. Una misura che premia la condivisione dell’auto, riducendo il numero complessivo di veicoli privati diretti allo stadio.

Mobilità, le misure nei pressi del Foro Italico

Come ogni evento di grande richiamo, la finale porterà con sé modifiche alla viabilità, in particolare nella zona del Foro Italico. Dalle 17 scatteranno le chiusure al traffico nei dintorni dello stadio. La linea 226, gestita dal privato Bis, verrà deviata sui lungotevere Salvo D’Acquisto e Thaon De Revel, ma ulteriori dettagli sono disponibili sui canali ufficiali di Roma Mobilità.

Inoltre, anche la giornata del 14 maggio coincide con gli Internazionali BNL d’Italia di tennis. Per questo, è stato definito un piano parcheggi coordinato che coinvolge tutta l’area attorno al Parco del Foro Italico. Una misura preventiva per evitare la sovrapposizione di flussi e garantire fluidità nei percorsi pedonali e veicolari.