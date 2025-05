Roma, nuovo Open Day CIE sabato 17 e domenica 18 maggio

Roma continua a puntare sulla carta d’identità elettronica (CIE) con una nuova tornata di open day nel fine settimana del 17 e 18 maggio.

Open Day CIE, le informazioni

Nel dettaglio, sabato 17 maggio saranno aperti gli uffici anagrafici del Municipio II (via Dire Daua 11, dalle 8 alle 13) e del Municipio XIII (via Aurelia 470, dalle 8:30 alle 16:30). Il Municipio III (via Fracchia 45) offrirà un servizio più esteso, aprendo sia sabato che domenica con orario continuato 8–16.

Accanto alle sedi municipali, saranno operativi anche gli ex Punti Informativi Turistici – oggi riadattati a spazi per il rilascio della CIE – nelle seguenti location centrali: Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e via Petroselli 52. Anche in questo caso, le aperture si articolano su due giorni: sabato 8:30–16:30 e domenica 8:30–12:30.

Un elemento imprescindibile per poter accedere al servizio è la prenotazione, da effettuare esclusivamente online tramite il portale Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Le prenotazioni saranno attive dalle ore 9 di venerdì 16 maggio e proseguiranno fino a esaurimento posti.

Chi intende richiedere la CIE durante questi open day deve presentarsi puntualmente con la prenotazione confermata; una fototessera recente, conforme agli standard ICAO; il documento d’identità precedente (cartaceo o elettronico); una carta di pagamento elettronico per effettuare il pagamento della tariffa prevista (circa 16,79 euro più diritti fissi).