Roma è la città della POLENTA | Questa la data da non perdere: festa a tutto spiano in pìeno centro

Se vuoi gustare una delle polente più buone devi recarti a un evento che si svolgerà nel cuore della capitale italiana.

La polenta è un alimento rustico di origine italiana a base di farina, mais o alto cereali. È alla base dell’alimentazione della cucina povera di alcune aree dell’Italia settentrionale ed è anche cucinata nelle zone di montagna dell’Abruzzo, del Lazio e del Molise.

Si è diffusa anche in Ungheria, Malta, Svizzera, Croazia, Slovenia, Ucraina, Marocco e anche il Messico. Questo dimostra che, nonostante la sua semplicità, è diventato un pasto fondamentale in varie aree del mondo.

Il termine deriva dal latino “puls” che indicava una specie di polenta di farro, alimento della dieta delle antiche popolazioni italiche. In Europa con l’introduzione del mais da parte di Cristoforo Colombo si iniziò a produrre su larga scala.

Forse non ne sarai a conoscenza, ma non occorre recarti al Nord Italia per gustare una buona polenta. A Roma, per esempio, si può stare seduti a tavola senza la necessità di preparare la valigia.

La buona polenta può essere gustata anche nel cuore della capitale

A Roma non manca davvero nulla. Tanti sono gli eventi organizzati per soddisfare le esigenze di tutti, sia di grandi che piccini. In questo caso chi vuole deliziare le papille gustative con una buona polenta deve assolutamente proseguire nella lettura.

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it sembra che domenica 19 gennaio 2025 si svolgerà presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta -Doganella di Ninfa un evento che piacerà a chi non può fare a meno della polenta. Andando nello specifico, si tratta di una sagra. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Ecco tutte le informazioni utili riportate sulla locandina

Come riportato nella locandina, ci sarà la sagra della polenta con un programma curato nei minimi dettagli. Alle 6:00 si inizia a preparare il sugo e la polenta; alle 9:30 ci sarà la benedizione dei trattori con partenza della processione con la Statua del Santo per le vie del borgo; alle ore 10:50 ci sarà l’appuntamento presso il Piazzale L. Galamini e rientro in chiesa in processione con il Santo in spalla.

E a seguire alle ore 11:00 ci sarà la messa solenne in onore del Santo; alle 12:15 avverrà la benedizione dei pani e della polenta e inizio della distribuzione; alle 18:00 si avrà la Santa Messa. Nel caso in cui dovesse piovere, ci sono circa 1000 posti al coperto e chi intende partecipare dovrà presentarsi alle 8:30 presso l’oratorio parrocchiale. Non si parla di alcun biglietto, quindi questo fa pensare che si tratta di un evento gratuito. Tutti possono accedere per gustare una delle migliori polente.