Ma quale Sanremo, a Roma in questi giorni si tiene il FESTIVAL più atteso dell’anno | Anche Sordi avrebbe apprezzato

A breve ci sarà il Festival di Sanremo, ma non mancano altri festival degni di tutto rispetto. Nella capitale italiana a breve ci sarà uno degli eventi più attesi dell’anno.

Carlo Conti tra qualche settimana avrà modo di condurre la nuova edizione del Festival di Sanremo e gli italiani non vedono l’ora di vedere sul palco dell’Ariston i cantanti esibirsi con i loro brani musicali. Per la gioia de pubblico maschile ci saranno donne dal fascino indiscusso come Bianca Guaccero e Giulia De Lellis.

Ovviamente le novità non sono ancora finite, dunque non resta che attendere la prima diretta. Nel frattempo nella capitale italiana ci sono varie fonti di distrazione che piacciono sia a grandi che a piccini. Basta pensare che nel periodo natalizio sono stati proposti tantissimi eventi organizzati tenendo conto di ogni minimo dettaglio.

Dall’arte alla musica, dal teatro alle sagre di paese, dal cinema alla cucina, dalle aree di divertimento alle mostre… Non manca davvero nulla a Roma. Anche stavolta non ha fatto eccezione, dal momento che tra non molto avrà inizio un evento imperdibile.

In questo caso sì ha a che fare con l’arte culinaria, precisamente quella tipica della Capitale italiana. D’altronde è ben risaputo che la cucina romana è una delle più apprezzate in assoluto.

Evento imperdibile nel cuore di Roma

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it pare che nella capitale italiana ci sarà un evento davvero imperdibile per chi non può fare a meno dei piaceri della tavola. Andando nello specifico, l’evento si terrà presso l’Eataly Roma Ostiense, Piazzale 12 ottobre 1492, e sarà totalmente gratuito.

L’evento avrà inizio il 17 gennaio per concludersi il 26 gennaio 2025 con i seguenti orari: 17 e 24 gennaio dalle 19:00 alle 23:00; 18 e 25 gennaio dalle 12:00 alle 16:00 e dalle 19:00 alle 23: 00; 19 e 26 gennaio dalle 12:00 alle 16:00 e dalle 19:00 alle 22: 00. Se sei interessato sarebbe opportuno proseguire nella lettura

Un Festival pensato per gli amanti dei piaceri della tavola

Stiamo parlando dell’evento Cacio&Pepe Festival dove sarà possibile gustare questo primo piatto preparato da chef degni di tutto il rispetto nell’ambito culinario. Sarà possibile assaggiare il classico tonnarello alla pasta ripiena, senza mettere da parte i fritti. Inoltre si avrà la possibilità di sorseggiare calici di vino e vocali di birre artigianali per dare un tocco di perfezione a questa fantastica esperienza.

La pasta cacio e pepe rappresenta uno dei piatti caratteristici del Lazio realizzato con pepe nero e formaggio pecorino romano. È preparato con ingredienti poveri, ma dal sapore unico. Sicuramente a questo evento si potrà bere anche qualche bicchiere in più in compagnia di chi non può fare a meno del buon cibo.