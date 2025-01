A Roma c’è un luogo dove trovi solo ILLUSIONI | Perfetto per andarci con amici e parenti: prenota da qui

Nella Capitale italiana non puoi assolutamente perdere quest’occasione. Coglila al volo e trascorri una giornata diversa con la tua famiglia.

A Roma non manca davvero nulla. Non è solo arte e storia, ma tanto altro. È anche famosissima per la sua cucina che riscuote un grande successo tra coloro che si siedono a tavola pronti a ordinare i migliori piatti del menù.

Roma ha veramente una serie di proposte da prendere in considerazione: dal teatro al cinema, dalle sagre a lezioni di cucina orientale, dalle attività ludiche destinate ai bambini fino a incontri dediti alla lettura. Stavolta la capitale italiana si è letteralmente superata. In questo caso stiamo parlando di un museo che si trova in Via Merulana 17.

La particolarità sta nel fatto che la mente all’inizio avrà difficoltà ad ambientarsi perché tutto andrà contro le leggi della logica e della gravità. I visitatori hanno la possibilità di cambiare la percezione ottica e la propria prospettiva all’interno delle stanze del museo.

In tutto ci sono 70 attrazioni inerenti alla scienza e in particolar modo alla fisica. Nel museo di Roma c’è una stanza, la RGB, e sarebbe il pezzo forte. Se sei interessato allora prosegui nella lettura per avere ulteriori informazioni.

Un evento più unico che raro nella Capitale italiana

Secondo quanto riportato sul sito funweek.it sembra che sia possibile accedere solo dopo aver effettuato una prenotazione on-line e dal lunedì al venerdì è aperto dalle 10:00 alle 20:00 (l’ultimo ingresso è consentito un’ora prima della chiusura). In realtà è possibile acquistare il biglietto direttamente in reception quando i giorni sono segnalati nella sezione “in evidenza” del sito.

Gli adulti pagano 18 euro mentre i bambini che hanno un’età compresa tra 0 e 5 anni entrano gratis. Quelli che rientrano tra i 6 e 15 anni possono accedere con un biglietto di 12 euro. Il biglietto famiglia, invece, costa 45 euro. Sia studenti, over 60 e persone con disabilità (in questo caso la accompagnatore entra gratis) pagano 15 euro.

Ecco ulteriori informazioni sul museo

Nel museo ci sono le seguenti stanze: Ologrammi, Illusioni fotografiche, Illusioni ottiche, Il cilindro ambiguo, Il bastoncino insidioso, L’illusione dei volti concavi, la testa sul piatto, Pozzo senza fondo, l’illusione della sedia di Beuchet, stanza dell’infinito, stanza ruotata e tanto altro ancora. C’è la possibilità di vedere la propria immagine moltiplicata nella stanza degli specchi e si possono sfidare le leggi di gravità.

Si possono fare foto all’interno di un ambiente che non è per niente statico, in quanto permette alla gente di dare sfogo alla propria creatività svagandosi. Si tratta di un museo interattivo che propone un’interessante esperienza visiva ed educativa non solo per i giovani, ma anche per gli adulti.