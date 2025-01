Roma è la città più MAGICA al mondo | In queste date i cittadini ne scoprono il motivo, attesi un botto di turisti

A Roma ci sarà un evento che piacerà a grandi e piccini. Anche i turisti potranno approfittare, ma bisognerà prenotare online il biglietto.

Sicuramente nella Capitale italiana non c’è tempo per annoiarsi, dato che ogni giorno si propone sempre un qualcosa di originale. Roma non è solo la città dell’arte legata ai grandi monumenti del passato e quella con una delle cucine migliori in assoluto.

La Caput Mundi di un tempo remoto è tanto altro e lo sanno bene coloro che tra qualche giorno avranno la possibilità di entusiasmarsi assistendo a uno spettacolo indescrivibile.

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it pare che a partire dal 23 gennaio 2025 sia grandi che piccini avranno modo di trascorrere dei bei momenti assistendo a uno spettacolo più unico che raro.

Il tutto si svolgerà presso il Teatro Sistina. Noto a tutti da quando fu inaugurato il 28 dicembre 1949 come cinema-teatro. Collocato a breve distanza dalla storica Piazza Barberini, fu girata nella sala principale la scena finale del film Totò cerca moglie. Attualmente la direzione artistica è nelle mani di Massimo Romeo Piparo, il quale ha deciso di proporre al pubblico uno spettacolo entusiasmante. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nel cuore della Capitale italiana c’è un evento imperdibile

L’evento inizierà tra qualche giorno e terminerà il 9 febbraio 2025. Si avrà la possibilità di acquistare il biglietto, che parte da 26 euro, dal martedì a venerdì alle ore 20:30, sabato alle ore 16:00 e 20:30 e domenica alle ore 15:00 e 18:30. Per prenotare i biglietti basta andare sul sito del Teatro Sistina o chiamare un numero specifico.

Si tratta di uno spettacolo che sfuggirà alle regole della logica. Tutti resteranno letteralmente a bocca aperta perché l’immaginazione regnerà a sovrana dall’inizio alla fine. Il successo è garantito soprattutto per chi si esibirà sul palco facendo vivere un indimenticabile serata. Il tutto ha ha a che fare con il mondo dell’illusione. Se sei interessato prosegui nella lettura.

Supermagic Arcano, ecco tutte le informazioni utili

Lo spettacolo Supermagic Arcano ha coinvolto vari volti celebri del mondo della magia: Trigg Watson (il migliore illusionista tecnologico), Solange Kardinaly (Guinness World Record di trasformismo), Timb Oelbrandt (campione europeo di magia), Nikolai Striebel (campione europeo di magia) e all’appello non poteva mancare il campione italiano di illusionismo Alfredo Lorenzo.

Si tratta del più grande spettacolo di magia d’Europa con i migliori prestigiatori, illusionisti, trasformisti e campioni dell’arte magica di tutto il mondo. Andando nello specifico, è la 21° edizione che si avrà appunto al Teatro Sistina. Si trascorreranno due ore di grande magia dal vivo, dunque se ami quest’arte allora dovresti assolutamente cogliere l’occasione al volo.