Celiachia? No problem, Roma padroneggia nel mondo | In queste date la festa è per tutti: la dieta è salva

Un evento gastronomico a Roma avrà inizio fra qualche mese. Anche chi ha problemi con l’alimentazione potrà gustare dei buoni piatti.

La celiachia è una reazione immunitaria all’assunzione di glutine. Si tratta di una patologia cronica che si scatena in seguito a un’infiammazione al livello del piccolo intestino e ciò non fa altro che impedire l’assorbimento di alcuni nutrienti del cibo. In Italia tante sono le persone che soffrono di celiachia e alcune solo in un secondo momento ne vengono a conoscenza.

L’intestino tenue non è capace di assorbire i nutrienti e questo può causare una perdita di peso, diarrea e gonfiore. Anche a livello osseo e sanguigno, per non parlare del sistema nervoso e riproduttivo, ci possono essere delle complicazioni se il tutto viene trascurato.

Può insorgere in soggetti geneticamente predisposti o esposti a infezioni gastroenteriche. Si associa spesso ad altre malattie autoimmuni come la tiroide, il diabete mellito di tipo 1 e varie sindromi genetiche. Oltre ai sintomi già menzionati, all’appello non mancano gonfiori addominale, meteorismo, anemia, debole debolezza muscolare e addirittura infertilità.

Bisogna assolutamente consultare un medico quando si notano queste problematiche è solo con gli esami del sangue ci saranno dei chiarimenti. Se il risultato è positivo sarà opportuno fare una gastroscopia.

Nella capitale romana ci sarà un evento gastronomico imperdibile

Chi soffre di celiachia deve seguire una dieta priva di glutine e per questo sono vietati pasta, dolci, pane e derivati del del pane (fatti con cereali, farina a base di avena, farro, orzo, grano). Da evitare assolutamente anche il lievito, piatti pronti che contengono del glutine, latte yogurt a base di cereali.

Insomma potrebbe essere un vero problema per coloro che non riescono a fare a meno dei piaceri della tavola. A tal proposito a Roma non manca davvero nulla, dato che tra qualche mese si avrà l’evento Celiakè. È dedicato proprio a chi soffre di celiachia. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Un evento gastronomico dal sapore unico

Puoi recarti presso il Villaggio Gluten Free che sarà allestito presso il Borgo Boncompagni Ludovisi, alle porte della città romana. Si tratta di un’iniziativa ideata per coloro che purtroppo fanno i conti con questa sorta di limitazione. Sono proposte la cucina tradizionale, specialità tipiche locali, degustazioni di vini e birre artigianali senza glutine.

Inoltre non mancheranno laboratori di cucina dal vivo che permetteranno ai partecipanti di apprendere le tecniche per preparare dei piatti senza glutine. Ci saranno anche delle aree relax per grandi e piccini e il tutto sarà aperto al pubblico in tre giorni, dal 16 al 18 maggio 2025. Per ogni tipo di informazione basta semplicemente andare sul sito dell’evento o inviare un’email.