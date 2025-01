A Roma c’è il MARE come quello di Napoli | Ci hanno sempre mentito: le prove sono schiaccianti

A Roma non manca davvero nulla! Anche stavolta stupirà proponendo un qualcosa di più unico che raro. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Roma è la Caput Mundi del passato e ancora oggi continua a riscuotere un grande successo per le sue bellezze artistico-architettoniche. Tuttavia non sono solo il Colosseo, i Musei vaticani, la Basilica di San Pietro ad attrarre le persone provenienti da ogni angolo del mondo.

E non è solo la cucina romana, considerata una delle migliori in assoluto. La città offre tanto a tutti senza escludere nessuno e in questo caso non si può non menzionare uno spettacolo teatrale.

Sul sito romatoday.it è stata riportata una notizia che sicuramente piacerà a chi non può fare a meno di una determinata serie TV. I protagonisti saliranno sul palcoscenico del Teatro Brancaccio dal 31 gennaio fino al 2 febbraio 2025.

Venerdì 31 gennaio e sabato 1° febbraio lo spettacolo inizierà alle 20:45 mentre il 2 febbraio alle ore 17:00. Il biglietto può costare 52 euro (poltrona), 42 euro (poltrona) e 34 euro (balconata). Se sei interessato sarebbe opportuno proseguire nella lettura.

Dalla televisione al teatro della capitale italiana: un successo strepitoso

Il Teatro Brancaccio è uno di quelli presenti nel territorio romano ed è situato in Via Merulana, 244, 00185. L’inaugurazione avvenne nel 16 maggio 1916 e sul palco si sono esibiti attori e cantanti che hanno fatto la storia come Totò e Fabrizio De André. Ci sono 1.600 posti che sicuramente saranno tutti occupati con l’arrivo di un nuovo musical.

La serie tv in questione da anni riscuote un grande successo e narra di ragazzi che vengono incarcerati nell’IPM di Napoli perché hanno commesso degli errori. La prima puntata è andata in onda 23 settembre 2020 e in tutto al momento sono stati proposti al pubblico 50 episodi sulla Rai. Per la gioia di tutti pare che e diciannove febbraio su Rai 2 in anteprima su RaiPlay andrà in onda la quinta stagione. Molti avranno capito di quale si sta parlando.

Ecco ulteriori informazioni sul musical più atteso dell’anno

Il cast del musical Mare fuori ha debuttato il 14 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli e adesso sarà proposto al Teatro Brancaccio. Maria Esposito, Enrico Tijani, Antonio Orefice, Giuseppe Pirozzi e Antonio D’Aquino sono gli attori che prestano il proprio volto ai personaggi che sono entrati nel cuore dei telespettatori. All’appello c’è anche Carmen Pommella.

Tra gli ospiti d’onore ci sarà Andrea Sannino che farà parte del cast del musical. La versione teatrale punterà sempre sulle motivazioni che hanno condotto i ragazzi in carcere, i loro conflitti interiori e le vicende che avvengono all’interno delle mura della prigione. Tra i sceneggiatori c’è anche Alessandro Siani che ha voluto dare un suo contributo a uno spettacolo che sicuramente sarà ben gradito.