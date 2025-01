Sanremo a Roma? No, c’è di MEGLIO | In questi giorni è atteso l’evento musicale più atteso al mondo, prenota subito

A Roma ci sarà anche un evento musicale imperdibile! Una nota band tornerà in Italia con 4 date e tra queste 2 sono previste proprio nella capitale italiana.

Roma è in assoluto la città più conosciuta in assoluto al mondo per le sue bellezze artistico-culturali. Basta pensare che nell’arco di un anno tantissimi sono i turisti che vogliono ammirare la maestosità del Colosseo.

Per non parlare della buona cucina, considerata una delle migliori. Infatti i turisti sia a pranzo che a cena approfittano per recarsi in qualche ristorante del posto e scegliere i piatti tipici proposti dal menù.

Nella Caput Mundi del passato non si ha un occhio di riguardo solo per gli ospiti, ma anche per i residenti. Infatti ogni giorno non mancano degli eventi a dir poco strepitosi.

Ciò che fa davvero la differenza è il coinvolgere tutti senza escludere nessuno. Questo significa che è proposto di tutto e di più, perfino dei concerti davvero imperdibili! Non a caso tra qualche mese arriverà in Italia una famosissima band musicale che da anni riscuote un grande successo.

Uno dei gruppi musicali più amati in assoluto arriverà presto a Roma

Il gruppo in questione si è formato a Birmingham nel 1978 e ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. I brani più noti sono Save a prayer e A view to a kill. È anche noto per essere stato il primo a utilizzare dei video musicali all’avanguardia a inizio degli anni 80. I membri del gruppo sono i primi artisti pop ad aver lavorato autonomamente sui propri brani con arrangiamenti complessi.

È stato creato da John Taylor con Nick Rhodes. Attualmente la loro musica è amata da grandi e piccini e il merito è sicuramente anche degli altri membri Andy e Roger Taylor e Simon Le Bon. Stiamo parlando dei Duran Duran! Ecco tutte le informazioni per assistere alle loro fantastiche performance.

Ecco tutte le informazioni utili del concerto

Il 15 e il 16 giugno 2025 i Duran Duran si esibiranno a Roma mentre il 18 giugno saranno a Bari e il 20 a Milano. Il luogo scelto per il concerto è il Circo Massimo e i biglietti possono essere acquistati dalle ore 10:00 di venerdì 24 gennaio su TicketOne. Se si vogliono acquistare nei punti vendita autorizzati allora si dovrà attendere il 29 gennaio.

Il biglietto costa circa 60 euro, una cifra che non peserà agli appassionati di musica. Tuttavia solo nelle date britanniche e irlandesi ci sarà anche Nile Rodgers, il quale ha lavorato con il gruppo per il singolo The Reflex. Ennesima conferma del fatto che a Roma non manca davvero nulla! Se sei interessato all’evento è consigliabile acquistare subito il biglietto per non avere problemi, dal momento che sarà sicuramente sold out da subito.