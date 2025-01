Roma, si festeggia di nuovo il CAPODANNO in questa data | In piazza sono attesi grandi ospiti d’onore

Nella capitale italiana ci sarà un evento imperdibile con degli ospiti speciali. L’evento coincide con la festa di un santo patrono.

Da qualche settimana è stato accolto il nuovo anno e, come sempre, non sono mancati i brindisi la notte di Capodanno, una delle feste più attese. Questa festa si celebrava già ai tempi della monarchia romana, in quanto ha dato un solo enorme contributo ed il secondo re di Roma Numa Pompilio.

Tuttavia fu Giulio Cesare che nel 46 a. C. fissò la data d’inizio dell’anno nel 1° gennaio, tenendo conto del nuovo calendario sul ciclo solare e non più su quello lunare.

Il fatto di provocare vuoti boati è associato all’idea di spaventare gli spiriti maligni bloccandoli nel passato e impedire così il loro ingresso nel nuovo anno.

Ormai i fuochi d’artificio sono un lontano ricordo, ma nonostante tutto si potrà fare ancora la festa della capitale italiana. Andiamo a scoprire cosa è previsto tra un paio di giorni.

Un evento più unico che raro nel cuore della Capitale italiana

Il giorno scelto per l’evento è il 17 gennaio che coincide con Sant’Antonio Abate. Non tutti sanno che prima dell’importanza attribuita al Capodanno il 17 gennaio la chiesa celebrava la sua morte, avvenuta nel 356, e allo stesso tempo si accoglieva il nuovo anno. Durante la sua vita aveva un rapporto speciale con gli animali e per questo motivo è stato definito il santo protettore degli animali.

Una leggenda dice che un porcellino selvatico gli portò del cibo e lui in cambio lo guarì da una malattia e da allora diventò un suo fedele compagno. Accanto aveva anche un corvo che gli portava il pane e un leone che lo aiutò a scavare una fossa destinata a un amico. Proprio nel giorno dedicato a lui si svolgerà un evento realizzato da una nota Associazione italiana.

Ospiti d’eccezione a un evento imperdibile

Stiamo parlando della Giornata dell’Allevatore alla diciottesima edizione e si svolgerà grazie all’Associazione italiana lavoratori (A.i.a.). In Piazza Pio XII sarà allestita una stalla a cielo aperto e poi si svolgerà una funzione religiosa della Basilica Vaticana. Ci sarà a presenziare sua eminenza Cardinal Mauro Gambetti.

Dopo il Cardinale andrà a visitare questa stalla e benedirà sia gli animali che gli allevatori. Loro sono i veri ospiti indiscussi, con le rispettive famiglie che si raduneranno nella piazza menzionata. Si potrà assistere a una sfilata di cavalli e cavalieri che percorreranno l’intera zona davanti agli occhi dei presenti. Infine non mancheranno brani musicali tipici della tradizione.