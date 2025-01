San Valentino a Roma, 5 idee per stupire il partner e fare la proposta tanto ATTESA | Dici addio al Colosseo, qui c’è di meglio

Vuoi rendere il tuo San Valentino indimenticabile? Allora non puoi lo conoscere poi si fantastici posti della capitale italiana.

San Valentino è la festa degli innamorati e si celebra il 14 febbraio. È un bel momento per rendere omaggio all’amore che si prova per il proprio partner. Non tutti sanno che si rifà a una festa cristiana in onore del martire cristiano Valentino di Terni.

In questo giorno le coppie si scambiano biglietti, fiori, cioccolata e dei regali che simboleggiano proprio l’amore. Per rendere il tutto ancora più indimenticabile si può organizzare anche una serata piacevole.

Secondo quanto riportato sul sito annascrigni.com sembra che ci siano tanti bei posti nella capitale italiana da visitare in compagnia della dolce metà il giorno di San Valentino.

Chi non conosce il Gianicolo, uno dei posti più belli in assoluto per gli innamorati? Ideale per chi ama fare lunghe passeggiate, si parte da San Pietro per arrivare a Trastevere e durante il cammino si ammirano monumenti grandiosi come la fontana dell’acqua Paola.

Un tuffo nell’arte e nel romanticismo romano

Poi c’è la Villa Borghese, uno dei parchi più belli in assoluto con i suoi 80 ettari. La presenza di un laghetto con il Tempio di Esculapio rende il tutto molto romantico. Per gli amanti dell’arte è possibile fare visita alla Galleria Borghese costruita dall’architetto Flaminio Ponzio. Al suo interno ci sono anche le pitture di Tiziano, Raffaello e Caravaggio.

Un altro posto incantevole è senza dubbio il Giardino degli Aranci sull’Aventino. È il nome con cui si indica Parco Savello collocato nel Rione Ripa e da lì si gode di un bel panorama. Fu realizzato nel 1932 dall’architetto Raffaele De Vico, attualmente ha tre ingressi e quello principale collega con la Piazza Pietro d’Illiria. Caratteristica è la fontana che si trova lungo il cammino dotata di una vasca da bagno romana.

Una cena indimenticabile a lume di candela

Se vuoi optare per una cena romantica allora devi assolutamente recarti al ristorante Imàgo, che si trova all’interno dell’Hussler Hotel a Trinità dei Monti. Ha ottenuto 1 stella Michelin e una sala ha una delle viste più belle di Roma. La clientela gradisce la cucina italiana che usa prodotti di prima qualità. Sul web ci sono delle recensioni fantastiche vi dico la ragion per cui vale la pena prenotare un tavolo per due.

Da non dimenticare La pergola che si trova a Monte Mario e qui sono state date ben 3 stelle Michelin. Trova in Via Alberto Cadiolo propone anche dei piatti vegetariani oltre alla cucina italiana gourmet. Da considerare anche il ristorante che si affaccia direttamente sul Colosseo, ovvero Aroma, si trova nel palazzo Manfredi, an SLH Hotel in Via Labicana.