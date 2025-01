Roma è la città dei PALLONCINI a labirinto | Se ci entri, hai solo 10 minuti per uscirne vive. Altro che Escape Room

A Roma non manca davvero nulla. Stavolta è stato proposto un evento che piacerà sia a grandi che piccini. Il divertimento è assicurato!

Roma ha tanto da offrire, non solo da un punto di vista artistico-culturale. Ogni occasione è propizia per trascorrere dei giorni in una delle città più belle del mondo. A Natale, per esempio, il numero dei turisti è aumentato a dismisura e così le strade e le aree colme di monumenti sono state stracolme di persone.

Per questo motivo sono stati organizzati degli eventi davvero imperdibili. Uno di questi è ancora aperto al pubblico fino al 13 gennaio 2025 dalle 9:00 alle 20:00. In questo caso si sta parlando del Villaggio di Natale a Roma Sud, presso la Solara Garden Center in Via di Macchia Saponara 247.

È ancora possibile fare lo shopping natalizio tra profumi di dolci che si diffondono nell’aria. Si possono anche trovare oggetti artigianali unici nel loro genere. Anche se il Natale è ormai andato si possono comunque acquistare le migliori decorazioni che faranno comodo quando si festeggerà la nascita di Gesù bambino.

Ovviamente ci sono tanti altri eventi da non perdere e uno di questi ruota attorno ai palloncini. Un semplice recipiente in lattice gonfiato con la bocca o con l’aiuto di pompe può essere una vera opera d’arte!

A Roma l’evento dei palloncini piacerà a tutti

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it sembra che a breve ci sarà un evento più unico che raro presso la Nuvola dell’EUR in Viale Asia, 40/44. Andando nello specifico, l’evento ha avuto inizio il 20 dicembre 2024 e terminerà il 30 marzo 2025.

Gli orari di apertura sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 13:00 con ultimo ingresso alle 19:00, il sabato dalle 10:00 con ultimo ingresso alle 20:00 mentre la domenica sarà possibile entrare fino alle 19:00. Per gli adulti il biglietto va dai 18,90 fino ai 24,90 euro (quello standard 16,90 euro). I bambini, invece, hanno un prezzo che varia in base all’età. Per i più piccoli e i portatori di handicap l’ingresso gratuito.

“L’arte per la prima volta parla ad adulti e bambini”

L’evento in questione è il Balloon Museum che presenta delle opere monumentali e interattive con l’utilizzo di palloncini. “I gonfiabili e le sue relative declinazioni o interpretazioni vengono visti da una luce nuova: quella dell’arte visiva e della sua capacità di analisi in una società di grande cambiamento”, queste sono le parole del curatore Valentino Catricalà.

Si tratta di un progetto d’arte unico nel suo genere. Dietro tutto ciò c’è la Lux Entertainment che si occupa di proporre queste mostre non solo in Europa, ma anche in America e in Asia. Il tutto ruota sugli elementi più puri dell’infanzia che possono essere utili per lanciare degli importanti messaggi.