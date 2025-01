Epifania a Roma, il Sindaco spiazza tutti: organizzata una MAXI festa pazzesca | Accesso libero a tutti

A breve nella Capitale italiana ci sarà uno degli eventi più attesi da grandi e piccini. La festa della Befana farà divertire con tante sorprese.

Ormai Natale e Capodanno sono giunti a termine. Sono stati dei momenti di riunione con la propria famiglia a tavola ed è questo che rende queste festività speciali. Il momento più bello e quando si aprono i regali e a seguire il brindisi per raccogliere il nuovo anno.

E adesso non resta che festeggiare un altro evento che piacerà al più piccoli perché attendono ulteriori doni da una simpatica vecchietta che si aggira la notte del 6 gennaio consegnando anche il carbone a chi è stato più cattivo nell’arco dell’anno.

L’Epifania è una festa cristiana ed è una delle più antiche con la Pasqua e la Pentecoste. Non tutti sanno che si celebra la prima manifestazione di Gesù all’intera umanità con l’adorazione dei Magi. Non a caso il termine deriva dal greco e significa appunto “apparizione”.

Il termine “befana” deriva da “epifania” e rappresenta una vecchietta con il naso lungo e il mento sporgente che viaggia su una scopa portando doni e bambini. Indossa un gonnellone scuro, un grembiule con le tasche, uno scialle, un fazzoletto in testa e toppe colorate. Tra non molto la si potrà vedere in azione.

Nel cuore della città si festeggerà l’Epifania

Secondo quanto riportato sul sito comune.roma.it sembra che a breve terminerà una delle feste più belle in assoluto. Piazza Navona ha fatto da sfondo a questo programma ricco di eventi e attività destinati sia a grandi che a piccini. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, con l’Assessora delle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli, ha dato l’ok a tutto ciò circa un mese fa.

Infatti questa festa è stata inaugurata il 7 dicembre scorso e terminerà il 6 gennaio 2025. Il 22 dicembre la giornata è stata organizzata per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Dal 22 al 28 dicembre i visitatori hanno avuto la possibilità di farsi avvolgere dalla magia del Villaggio Natalizio in Realtà Aumentata. E cosa sarà previsto per il 6 gennaio 2025? La risposta è immediata.

Grande finale previsto il 6 gennaio

Come riportato sulla locandina, il 6 gennaio ci sarà un gran finale con la tradizionale discesa della Befana. Ovviamente il tutto sarà supportato dai Vigili del fuoco e ci sarà anche l’esibizione della banda musicale dei Vigili del fuoco. L’evento avrà inizio la mattina per concludersi di sera con note di festa e coinvolgenti brani natalizi.

L’ingresso a questo evento è gratuito, quindi chi ha la possibilità di partecipare deve cogliere al volo l’occasione. Prima di tornare alla routine quotidiana sarebbe ideale gioire della festa della Befana con i propri affetti più cari.