Capodanno a Roma, questa occasione GRATIS fa gola veramente a tutti | Inizia l’anno nel migliore dei modi, prenota il tuo posto

Se ti trovi a Roma il 1° giorno dell’anno allora dovresti cogliere quest’occasione per vivere una delle esperienze più incredibili del 2025.

Capodanno è alle porte e tutti non vedono l’ora di festeggiare e accogliere il nuovo anno. È il momento giusto per brindare con amici e stare a tavola con gli effetti più cari.

C’è chi preferisce stare tra le mura di casa e chi gradisce gustare il cenone in un ristorante. Poi non manca all’appello la gente che approfitta della festa per recarsi in altre città.

Quale migliore occasione per andare a visitare la splendida Caput Mundi del passato? In questo modo sarà possibile non solo ammirare le bellezze storico-culturali, ma anche partecipare a degli eventi pazzeschi.

Uno di questi è l’evento noto come Capodarte 2025 ed è stato promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e il tutto è stato coordinato dal Dipartimento Attività Culturali Roma.

Degli eventi imperdibili a Roma attendono solo te

Secondo quanto riportato sul sito gbopera.it sembra che il 1° gennaio sarà possibile assistere a concerti, spettacoli, proiezioni, incontri, visite guidate, mostre. Inoltre ci saranno delle attività anche per i più piccoli, quindi davvero non mancherà nulla!

Lo scopo degli organizzatori è quello di rendere la capitale italiana una sorta di palcoscenico dove cultura e arte si fondono in un tutt’uno. Piazza di Spagna, Piazza del Campidoglio e Piazza del Popolo faranno da sfondo a questi eventi e non solo…Cortili, spazi urbani le istituzioni culturali saranno coinvolti. L’assessore alla cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio, non ha nascosto il suo entusiasmo per dare a Roma un volto unico nel suo genere il primo giorno dell’anno che verrà.

Musica, arte e cultura: tutto questo il 1° Gennaio 2025!

Per quanto riguarda la musica saranno i protagonisti indiscussi Giancane e Rancore. Giancane è lo pseudonimo di Giancarlo Barbati Bonanni ed è un cantautore e musicista. Ha fatto parte del gruppo Muro del canto e in quel periodo sono stati pubblicati tre album di successo. È stato definito dalla critica “uno dei cantautori più illuminati della nostra generazione”. Rancore, invece, è lo pseudonimo di Tarek Iurcich ed è un rapper italiano. Anche lui è ritenuto uno dei migliori, ma nell’ambito dell’hip hop. Inoltre ha partecipato due volte al Festival di Sanremo.

Il primo si esibirà in Largo Arquata del Tronto a San Basilio mentre l’altro nel parcheggio dell’Istituto Comprensivo Pablo Neruda a Casal del Marmo. Per avere ulteriori informazioni sul programma degli eventi basta andare sulla pagina ufficiale dell’evento. Se vivi a Roma o trascorrerai lì solo il 1° gennaio allora dovresti aggiornarti per capire quale evento farà più al caso tuo.