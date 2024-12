Roma, il primo giorno dell’anno torna “Capodarte”: oltre 100 eventi gratuiti

Roma si prepara a inaugurare il 2025 con la quarta edizione di Capodarte, una manifestazione che trasforma il primo giorno dell’anno in una celebrazione della cultura, dell’inclusione e della partecipazione collettiva. Sotto il titolo “Città nel Mondo”, l’evento propone una giornata ricca di appuntamenti gratuiti che animeranno la Capitale da mattina a sera, toccando tutti i 15 Municipi con oltre 100 iniziative.

Capodarte 2025, il programma

Roma Capodarte 2025 abbraccia il concetto di una città aperta, dove centro e periferie si fondono in un unico grande palco. Con 80 spazi cittadini coinvolti, tra cui musei, teatri, biblioteche e piazze, l’obiettivo è offrire una giornata di arte e intrattenimento che valorizzi il patrimonio culturale di ogni quartiere, dalle zone centrali ai territori più lontani dal Campidoglio. Come sottolineato dal sindaco Gualtieri: “Capodarte 2025 sarà una giornata straordinaria, all’insegna della partecipazione diffusa, dove la cultura si fa strumento di unione.”

Il ricco calendario multidisciplinare spazia tra musica, teatro, danza, cinema, arte e letteratura, con un’attenzione particolare alle attività per famiglie e bambini.

Il concerto al Gianicolo: Tosca e il messaggio di pace

Uno degli appuntamenti più attesi si terrà al Belvedere del Gianicolo, dove dalle ore 15.30 Tosca si esibirà insieme a Il coro che non c’è, composto da 200 coristi diretti dal maestro Dodo Versino. La loro versione dell’Adeste Fideles in lingua irachena sarà un potente messaggio di pace e unione. A seguire, il settetto vocale Anonima Armonisti proporrà brani natalizi rivisitati in chiave pop.

Eventi musicali nei Municipi: Giancane e Rancore protagonisti

La musica continua nel pomeriggio con due appuntamenti principali:

San Basilio : a Largo Arquata del Tronto, Giancane porterà il suo indie-folk ironico e tagliente. Il concerto, in programma alle ore 20, sarà anticipato dalle performance di artisti locali.

: a Largo Arquata del Tronto, porterà il suo indie-folk ironico e tagliente. Il concerto, in programma alle ore 20, sarà anticipato dalle performance di artisti locali. Casal del Marmo : nel parcheggio dell’I.C. Pablo Neruda, Rancore si esibirà alle 20 con un live che attraverserà il suo repertorio rap. Il pomeriggio sarà animato dal collettivo Ollaround e open mic per giovani musicisti.

: nel parcheggio dell’I.C. Pablo Neruda, si esibirà alle 20 con un live che attraverserà il suo repertorio rap. Il pomeriggio sarà animato dal collettivo Ollaround e open mic per giovani musicisti. Mercato Rionale: il pubblico potrà godersi la storica tribute band di Rino Gaetano, CiaoRino, insieme a Urbania e Alice Caronna.

Questa edizione di Capodarte punta a superare il tradizionale accentramento degli eventi culturali. Come spiegato dall’assessore alla Cultura, Smeriglio: “Nei fondi PNRR abbiamo introdotto l’indice di perifericità per valorizzare gli eventi fuori dal centro. Capodarte è un lavoro corale che rende la bellezza accessibile a tutti.” L’artista Tosca ha aggiunto: “Sono cresciuta in periferia e so quanto sia importante portare la cultura nei quartieri. Spero che la mia esibizione possa offrire quella sensazione di estasi che solo la musica sa dare.”