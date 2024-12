Capodanno a Roma, tutti gli EVENTI da non perdere in coppia o in famiglia | Solo qui il divertimento è assicurato

Se vuoi trascorrere Capodanno in modo alternativo allora non puoi perdere uno di questi eventi che si svolgeranno nella Capitale italiana.

Capodanno è una delle feste più attese dell’anno perché dà la possibilità di trascorrere del tempo con gli affetti più cari e si accoglie il nuovo anno carico di buoni propositi. Non tutti sanno che le sue origini sono antichissime e risalgono all’Antica Roma, precisamente agli anni di governo di Numa Pompilio.

In passato si celebrava a marzo, ma poi fu fissato il 1° gennaio del 191 a. C. dal re con la Lex Acilia de intercalatione. Inoltre Capodanno si chiama anche San Silvestro in onore della memoria di Papa Silvestro I, morto il 31 dicembre del 335 a Roma.

L’usanza dei botti ha un significato, ovvero allontanare gli spiriti maligni e demoni malvagi sensibili al rumore. Tuttavia c’è qualcuno che preferisce trascorrere questa serata in modo alternativo.

Secondo quanto riportato sul sito fanpage.it sembra che per il 31 dicembre 2024 siano stati organizzati dei concerti e dei spettacoli teatrali per grandi e piccini. C’è davvero l’imbarazzo della scelta, ma ciò dipende da cosa si cerca per trascorrere gli ultimi istanti di quest’anno.

Tanti eventi a Roma per accogliere il nuovo anno

Chi ama arricchire proprio bagaglio culturale potrà recarsi presso i Musei Civici dove il 31 dicembre sarà possibile partecipare alla mostra virtuale Circo Massimo Experience. In questo modo sarà possibile fare un tuffo nel passato con visori 3D.

Nel Foyer Sinopoli, aperto fino al 2 marzo 2025, saranno esposte 14 grandi tele di Paola Gandolfi. Presso il Mattatoio di Roma fino al 2 febbraio 2025, sono visitabili due nuove mostre proposte dall’Assessorato della Cultura di Roma Capitale. Ovviamente c’è tanto altro ancora da valutare.

Concerti, cenoni, spettacoli dal vivo, musical e tanto altro ancora

Un evento imperdibile sarà sicuramente il concerto che si terrà al Circo Massimo e si esibiranno Gabry Ponte, La Premiata Forneria Marconi e l’Orchestra popolare La notte della Taranta. L’evento ha inizio alle 21.30, è gratuito ed è stato organizzato in collaborazione con RDS. Poi al Cinecittà World dalle 18:00 del 31 dicembre 2024 fino alle 8:00 del 1° gennaio 2025 sono previsti cenoni a tema, spettacoli dal vivo, concerti, musica commerciale e tecno fino ad arrivare ai fuochi d’artificio allo scoccare della mezzanotte. Per i biglietti bisogna prenotarli sul sito ufficiale.

All’appello non può mancare il Christmas World Village in Villa Borghese aperto dal 31 dicembre fino alle 20:00 del 1° gennaio. Ci saranno 300 artisti, spettacoli folcloristici e musical. Anche in questo caso bisogna prenotare i biglietti andando sul sito. Poi al Planetario di Roma si avrà modo di assistere a spettacoli a tema astronomico.