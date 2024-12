Capodanno a Roma, gli eventi imperdibili per salutare il 2024

Dal Concertone al Circo Massimo fino al parco divertimenti di Cinecittà World: una serata di eventi per tutti i gusti e per tutte le età

La Capitale si prepara a dare l’addio al 2024 con una serie di eventi straordinari, che spaziano tra concerti, spettacoli teatrali, cene eleganti e feste nei club. Mentre il conto alla rovescia per il nuovo anno è iniziato, cittadini e turisti possono scegliere tra una vasta gamma di proposte per trascorrere una serata indimenticabile.

Capodanno a Roma, dal Circo Massimo a Cinecittà World

Nonostante le polemiche iniziali legate all’esclusione di Tony Effe, il tradizionale Concertone di Capodanno al Circo Massimo è confermato e promette di regalare una serata memorabile. Sul palco si alterneranno artisti di grande rilievo, tra cui l’Orchestraccia, L’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, la leggendaria PFM e il dj di fama internazionale Gabry Ponte. Una notte di musica e spettacolo che accoglierà il nuovo anno sotto il cielo stellato di Roma.

Per chi desidera un’atmosfera conviviale e gustosa, il Mercato Centrale di Roma propone una serata tra buon cibo e musica. Con l’acquisto della “Che Buono Card” (40 euro per adulti e 20 euro per bambini fino a 12 anni), si potranno assaporare le specialità degli artigiani del mercato e accedere a un esclusivo dj set. Il brindisi di mezzanotte è incluso, e l’evento, che inizia alle 19, proseguirà fino alle 2 del mattino.

Gli amanti dell’adrenalina possono optare per una festa speciale a Cinecittà World, il parco divertimenti dedicato al cinema e alla televisione. Dalle 18 del 31 dicembre alle 8 del mattino seguente, oltre 40 attrazioni, spettacoli dal vivo e l’immancabile spettacolo di fuochi d’artificio garantiranno un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.

Capodanno, gli appuntamenti in teatro e in pista

Roma offre anche una ricca programmazione teatrale per chi preferisce un Capodanno all’insegna della cultura e del divertimento:

Francesco Cicchella con il suo One Man Show all’Auditorium della Conciliazione (ore 22).

con il suo One Man Show all’Auditorium della Conciliazione (ore 22). Enrico Brignano al Teatro Sistina con lo spettacolo Speciale Capodanno, che culminerà con il brindisi di mezzanotte.

al Teatro Sistina con lo spettacolo Speciale Capodanno, che culminerà con il brindisi di mezzanotte. Maurizio Battista con il suo MB Show al Teatro Olimpico (ore 21.45).

con il suo MB Show al Teatro Olimpico (ore 21.45). Massimo Ranieri porterà il suo spettacolo Tutti i sogni sono ancora in volo all’Auditorium La Nuvola, EUR.

porterà il suo spettacolo Tutti i sogni sono ancora in volo all’Auditorium La Nuvola, EUR. Edoardo Leo all’Auditorium Parco della Musica con Ti racconto una storia, una performance ricca di emozioni e ricordi.

all’Auditorium Parco della Musica con Ti racconto una storia, una performance ricca di emozioni e ricordi. Nicola Piovani nello spettacolo musicale autobiografico Note a Margine.

nello spettacolo musicale autobiografico Note a Margine. Il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma in scena con il balletto umoristico Il Pipistrello.

Lo spettacolo di magia Abracadabra – La Notte dei Miracoli al Teatro Ghione, con ricavato devoluto in beneficenza.

Il musical cult Forza Venite Gente al Teatro Orione, dedicato a San Francesco d’Assisi.

Per chi preferisce ballare fino all’alba, i club di Roma offrono feste per ogni gusto musicale:

Room26 con tre sale dedicate a hit commerciali, ritmi latini e tech house.

con tre sale dedicate a hit commerciali, ritmi latini e tech house. Il leggendario Piper Club , il Circolo degli Illuminati , e l’ Exe ospiteranno serate indimenticabili.

, il , e l’ ospiteranno serate indimenticabili. Per un’atmosfera esclusiva, il Castello Miramare a Maccarese organizza una cena di gala con tavolo riservato.