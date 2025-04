“Roma Cura Roma”, torna l’evento che richiama alla partecipazione civica attiva: ecco quando

Rifiuti in Viale Moschea a Roma

Sabato 10 maggio sarà una giornata diversa a Roma. Niente eventi spettacolari o manifestazioni di protesta: in programma c’è “Roma Cura Roma – Tutta mia la Città”, un appuntamento ormai diventato simbolo di partecipazione civica concreta. Giunto alla sua quarta edizione, questo evento collettivo mette al centro la città e chi la vive ogni giorno, trasformando strade, piazze, parchi e aree verdi in spazi di collaborazione attiva e rigenerazione.

“Roma Cura Roma”, cos’è

Non è un’operazione di facciata. È una mobilitazione vera e trasversale, che fin dal primo anno ha saputo unire il lavoro di migliaia di cittadini, associazioni ambientaliste, volontari, comitati di quartiere e organizzazioni del terzo settore, coordinati con il supporto logistico di AMA, del Dipartimento Tutela Ambientale, della Protezione Civile e della Polizia Locale di Roma Capitale.

Il concetto risiede nel prendersi cura di un luogo non è solo una questione tecnica, ma un atto di responsabilità e appartenenza. Ogni anno, i partecipanti si distribuiscono nei quartieri di tutti i municipi, organizzando interventi di pulizia, decoro urbano, giardinaggio, recupero di spazi abbandonati o semplicemente lasciati in secondo piano.

Iniziative piccole e grandi, alcune nate dai desideri di singoli cittadini, altre promosse da reti consolidate sul territorio. Si va dalle scuole che decidono di ripulire i cortili o piantare fiori, ai gruppi di residenti che si occupano di aree verdi trascurate. Ogni gesto contribuisce a un cambiamento che, pur partendo dal basso, diventa visibile in tutta la città.

“Roma Cura Roma”, le informazioni per partecipare

Anche quest’anno è possibile aderire all’evento attraverso il portale ufficiale www.romacura.roma.it, attivo dal 22 aprile. Sia i singoli cittadini, sia le associazioni, possono registrarsi gratuitamente, indicare le attività che intendono svolgere e richiedere i materiali necessari – guanti, sacchi, rastrelli, vernici, a seconda dei progetti – per poter agire in sicurezza e con efficacia.

Il sito offrirà anche una mappa in aggiornamento costante di tutte le iniziative in programma nei diversi municipi, così da consentire a chiunque di unirsi alle azioni già previste o contribuire a promuoverne di nuove. È un modo semplice per attivarsi, anche all’ultimo momento, scegliendo magari una zona del proprio quartiere o supportando un progetto che si ritiene particolarmente utile.