Roma, martedì 15 aprile un evento per promuovere l’alimentazione consapevole

Mangiare bene è un atto quotidiano che può diventare una scoperta, un’occasione per crescere in salute e in consapevolezza. È questo lo spirito che animerà “Four for Food – Mangiare bene per crescere bene”, l’iniziativa che il prossimo 15 aprile, dalle 16:30 alle 19:00, trasformerà il Parco “Falcone e Borsellino” di via Badia di Cava 19 in un piccolo villaggio educativo dedicato al tema dell’alimentazione consapevole.

“Four For Food”, i dettagli dell’evento

L’evento, promosso da Bio Ristoro Italia con il patrocinio del Municipio VIII, è pensato come una vera e propria esperienza per famiglie, bambini e cittadini di tutte le età, con l’obiettivo di sensibilizzare su salute, sostenibilità e cultura alimentare attraverso quattro laboratori tematici, attivi per tutto il pomeriggio.

I quattro laboratori, ognuno con una propria identità, guideranno i partecipanti in un viaggio che tocca argomenti diversi ma connessi, dalla lotta allo spreco alimentare alla scoperta dei sapori del mondo, passando per la costruzione del “piatto sano” e il contatto diretto con chi produce il cibo servito nelle mense scolastiche del territorio.

PATTY – Lo spreco ha i minuti contati

Dalle 16:45 alle 17:30, si parte con “Patty”, il laboratorio dedicato alla lotta allo spreco alimentare. Protagonisti i volontari del Banco Alimentare del Lazio, che condurranno un incontro dinamico con attività pratiche rivolte ai bambini. L’idea è semplice ma potente: mostrare, in modo giocoso, quanto valore si nasconde in ciò che spesso buttiamo.

GOLOSAN – Rendiamo il cibo sano e gustoso

Tre sessioni, alle 16:45, 17:30 e 18:15, per il laboratorio “Golosan”, un format coinvolgente a cura delle nutrizioniste che affiancano Bio Ristoro. Qui i bambini (e i genitori) potranno letteralmente costruire il proprio piatto sano, imparando a riconoscere l’equilibrio tra i diversi alimenti. Non sarà una lezione frontale, ma un gioco con ingredienti veri, colori, consistenze e una buona dose di creatività.

SPEZIO – Esplora la meraviglia della multiculturalità

Stessi orari di Golosan anche per “Spezio”, laboratorio artistico e sensoriale pensato per esplorare la diversità culturale attraverso le spezie. I bambini saranno invitati a toccare, annusare, mescolare profumi e creare disegni e decorazioni ispirate alle tradizioni culinarie del mondo. Un modo per stimolare la curiosità e parlare di cibo come ponte tra culture.

ZOLLO – Dentro la mensa, fuori dai pregiudizi

Dalle 16:30 alle 19:00, sarà attivo in modalità continua anche “Zollo”, uno spazio dedicato alla conoscenza diretta dei prodotti serviti nelle mense scolastiche del Municipio VIII. Saranno presenti produttori locali, disponibili per raccontare il percorso del cibo dal campo al piatto. Previsti anche assaggi e momenti di dialogo, per avvicinare le famiglie alla filiera alimentare che nutre ogni giorno centinaia di bambini.