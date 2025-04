Roma festeggia il suo 2278° compleanno tra concerti e musei gratis e visite in Campidoglio

Il Natale di Roma, celebrato il 21 aprile, diventa quest’anno più che mai un’occasione per riconnettersi con la città eterna. L’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio esorta romani e visitatori a conoscere il Campidoglio, un luogo dal fascino ineguagliabile che custodisce secoli di storia e storie.

Alla scoperta del colle del Campidoglio

Chi non ha mai visitato la Rupe Tarpea o il Tempio di Giove, o non ha mai assistito al panorama mozzafiato sui Fori dal Monte Tarpeo, ha ora l’opportunità di farlo in un contesto festoso e ricco di eventi culturali.

Un giorno immerso tra musica, arte e storia

Il programma della giornata di festa è fitto di appuntamenti che vanno incontro a ogni tipo di interesse. Alle 20:45, la magia della musica riempirà la Piazza del Campidoglio con il concerto della band folk rock “Il Muro del Canto”. Ma perché aspettare la sera? Alle 15, una mostra di designer arricchirà la scalinata del Vignola, anticipando un pomeriggio di attività culturali e ludiche. Chi ama la storia può prendere posto nella Sala della Protomoteca dove si terranno interessanti lezioni su temi affascinanti come la nascita di Roma e le leggende di Romolo.

Esperienze uniche per grandi e piccini

Non sono solo gli adulti a trovare intrattenimento di qualità; anche i bambini potranno divertirsi con giocolieri, musicisti e fachiri che trasformeranno i giardini di Sisto IV in un palcoscenico ideale. È un giorno che celebra il senso di appartenenza e la cultura locale, come dimostrano gli spettacoli di poesia e teatro canzone dedicati a illustri personaggi come Ettore Petrolini e Giulia Ananìa. Gli amanti della musica tradizionale potranno godere di un intermezzo musicale con i grandi classici della canzone romana.

Un invito alla riscoperta dell’identità romana

È nel cuore di Roma che l’identità culturale si svela e prende vita in modo inaspettato, concentrata in un microcosmo fatto di marmo, colonne e tradizioni vibranti. L’assessore Smeriglio incoraggia una “cittadinanza piena e consapevole”, invitando tutti a partecipare e contribuire a questo dialogo culturale. C’è spazio per la riflessione sul passato e sulla storia che ci appartiene, ma anche per l’innovazione e la fantasia, in un’esperienza aperta a ciò che Roma è stata ed è ancora oggi.