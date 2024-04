Roma, condanne per 20 anni di carcere: mai un giorno in cella

Neanche questa volta il giudice può disporne il trasferimento in carcere, non resta altro da fare che imporle l’obbligo di non tornare a Roma

Diana Hamidovic, la borseggiatrice di 26 anni condannata a 20 anni di carcere, non ha ancora scontato un solo giorno in cella perché incinta per sei volte. Anche in quest’ultima condanna, avvenuta per direttissima per borseggiamento in Piazza di Spagna, dovrà solo rispettare l’obbligo di dimora ad Ardea. La donna, infatti, è di nuovo in dolce attesa.

Diana, si legge dal Corriere della Sera di oggi, ha accumulato pene come borseggiatrice per 18 anni di carcere. Ma la 26 enne è in attesa del sesto figlio, non è mai entrata in un penitenziario (e lo eviterà anche questa volta).

La pena

La borseggiatrice è stata sorpresa mentre rubava i portafogli di due turisti americani alla fermata della metro Spagna mercoledì mattina. E ieri, al termine del processo per direttissima, ha patteggiato 2 anni e 2 mesi di reclusione ma essendo incinta dovrà solo rispettare l’obbligo di dimora ad Ardea, dove vive in una roulotte.

La ricostruzione del furto

Dall’articolo del Corriere leggiamo la ricostruzione del furto, ai danni dei due turisti americani di turno. Il 3 aprile scorso, alla fermata della metro di piazza Spagna, Diana nota i due turisti, aspetta che si creai la solita ressa sulla banchina e appena ritiene di non essere notata, sfila i portafogli ai due.

Il tentativo di fuga non riesce poiché le vittime si accorgono dell’ammanco e allertano le forze dell’ordine, che la fermano e la arrestano. Il legale che da tempo la segue non si stupisce, la donna ha una sfilza di precedenti per reati contro il patrimonio e, soprattutto, ha un cumulo di pene pari a diciotto anni. Che diventano 20 con la sentenza di ieri.

Lei resta in silenzio, neanche questa volta il giudice può disporne il trasferimento in carcere, non gli resta altro da fare che imporle l’obbligo di non tornare a Roma. Obbligo che, dubitiamo, rispetterà.